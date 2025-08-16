Petteri Orpo HS:lle: EU:n on oltava valmis uusiin Venäjä-pakotteisiin

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomen ja EU:n on oltava valmiita uusiin Venäjä-pakotteisiin. Orpo kommentoi Yhdysvaltojen Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista Helsingin Sanomille lauantaina.

– Venäjä aloitti tämän sodan ja nyt painetta on asetettava niin paljon, ettei Putinilla ole muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa se.

Orpo korostaa lännen olevan presidenttien tapaamisen jälkeen yhä yhtenäinen. Hän toteaa Trumpin keskustelleen heti Alaskan kokouksen jälkeen eurooppalaisten johtajien, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubbin kanssa. Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa rauhanprosessin edistämiseksi jatkuu, Orpo sanoo.

Pääministerin mukaan on ”itsestäänselvää” ettei Ukrainan tulevaisuudesta voi keskustella ilman maan osallistumista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei osallistunut Alaskan tapaamiseen, mutta on ilmaissut tukensa Trumpin esittämään Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ukrainan yhteiseen neuvotteluun. Zelenskyi tapaa Trumpin Washingtonissa maanantaina.

Presidentti Stubb kertoi viestipalvelu X:ssä eurooppalaisten johtajien keskustelleen lauantaina myös keskenään Ukrainan tilanteesta. Vahvat ja uskottavat turvatakuut Ukrainalle ovat olennainen osa kestävää rauhaa, presidentti linjasi.