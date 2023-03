Petteri Orpo Ylellä: Heikoimmassa asemassa olevia ei voi auttaa, jos emme saa taloutta kuntoon

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ei pystytä auttamaan, jos valtion talous ei ole kunnossa.

– Me emme pysty auttamaan niitä ihmisiä, jotka ovat heikoimmassa asemassa, jos me emme saa taloutta kuntoon. Keskeinen elementti on se, että ne ihmiset, jotka ovat työkykyisiä ja työikäisiä, heidän pitää olla töissä, Petteri Orpo sanoi Ylen Politiikkaradiossa.

Kokoomus on valtiovarainministeriön suositusten mukaisesti sitoutunut sopeuttamaan valtion taloutta yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana. Puolue haluaa tehdä sopeutukset etupainotteisesti.

Sopeutusten ulkopuolelle on Orpon mukaan jätetty turvallisuus. Myös koulutus on hänen mukaansa erityissuojeluksessa.

Petteri Orpon mukaan kokoomus säästäisi menoista esimerkiksi jarruttamalla sosiaaliturvan indeksien korotuksia ja porrastamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Indeksijarrutuksen ulkopuolelle on jätetty eläkkeet.

Puoluejohtajan mukaan indeksien jarrutuksessa ei ole kyse leikkauksista.

– Leikkaus on väärä sana. Me olemme esittäneet sitä, että etuudet eivät nousisi niin paljon. Hyvin suuri osa menoista on sidottu automaattiseen indeksiin ja me haluamme jarruttaa niiden nousua, Orpo sanoi.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ja lyhentäminen lisäisi Orpon mukaan työllisten määrää 20 000 ihmisellä. Samalla kokoomus ulottaisi ansiosidonnaisen myös muille kuin työttömyyskassaan kuuluville.

– Nämä ovat uudistuksia, jotka täytyy tehdä, jotta meillä on verotuloja hyvinvointivaltion rahoittamiseen, Orpo sanoi.

Kokoomus haluaa säästää miljardin sosiaali- ja terveyspalveluiden menoista tehostamalla palveluiden tuotantoa.

– Se, että tehdään asioita paremmin ei ole leikkaus. Se on tehostamista. Koko sote-uudistuksen tarkoitus oli alun perin tehdä asioita paremmin, jotta rahat saadaan riittämään, Orpo totesi.

Orpon mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistus on lisännyt hallintoa eikä se parantanut palveluita. Orpon mukaan säästöjä syntyy siitä, että hyvinvointialueilla otetaan ”parhaat mallit käyttöön”.

– Sairaanhoitopiirien välillä on suuria eroja siinä, millä hinnalla ne järjestävät palveluita. Me haluamme, että kaikki joutuvat avaamaan palveluiden kustannukset, jotta ne voidaan verrata keskenään.

Kokoomuksen mukaan myös yksityinen sektori on tuotava nykyistä vahvemmin mukaan sote-palveluiden tuottajaksi. Orpon mukaan reilu kilpailu toisi säästöjä ja parantaisi palvelun laatua.

– Pitää osata hyödyntää markkinoita ja kilpailuttaa [palveluita] niin, että pelkästään hinta ei ratkaise vaan myös laadulla on merkitys.

Kokoomus haluaa myös alentaa ansiotulojen verotusta kaikissa tuloluokissa yhteensä miljardilla eurolla. Orpon mukaan puolueelle on tärkeää, että ihmisille jää tuloistaan vähän enemmän käteen kuukaudessa hintojen noustessa.

– Me emme kevennä veroja velaksi vaan olemme esittäneet niille rahoituksen, muun muassa haittaverojen korotuksilla.

– Ulotamme sen [veronkevennys] kaikkiin tuloluokkiin, koska me emme halua lisätä verotuksen progressiota, Orpo sanoi.