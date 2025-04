Kokoomus kiri kiinni kärkisijaan Ylen gallupissa

Ylen teettämän kannatusmittauksen perusteella alue- ja kuntavaalien kärkisijasta käydään erittäin tiukka kamppailu.

Koko alkuvuoden kärkisijalla ollut SDP on menettänyt viime aikoina etumatkaansa. Ero kokoomukseen on tällä hetkellä prosenttiyksikön kymmenyksiä.

Ylen mittauksessa SDP:n kuntavaalikannatus on pysynyt melko tasaisena, mutta kokoomuksen on ollut selvässä nousussa. Aluevaaleissa kokoomus on ollut nousussa ja SDP laskussa.

Kuntavaaleissa SDP:n kannatus on nyt 20,8 prosenttia ja kokoomuksen lähes sama eli 20,7 prosenttia. Aluevaalikyselyssä SDP:n kannatus on 21,3 prosenttia ja kokoomuksen 21,0 prosenttia.

Keskusta on kuntavaaleissa kolmannella sijalla ja perussuomalaiset neljännellä. Aluevaaleja koskeneessa kyselyssä perussuomalaiset oli vasta kuudennella sijalla 9,2 prosentin kannatuksella.

Alue- ja kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. huhtikuuta. Puolueiden järjestys on pitkälti kiinni äänestysaktiivisuudesta.

Kokoomuksen kannattajista 76 prosenttia oli jo äänestänyt tai oli varmasti menossa äänestämään sunnuntaina. SDP:n tukijoista tämä osuus oli 68 prosenttia.

– Tämä on ero, joka voi olla vaaleissa aika ratkaiseva, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle.