Petteri Orpo EU-huippukokouksessa: Ukrainan tilanne on yhä keskiössä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi aamupäivällä eduskunnan suurelle valiokunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle ennakkoraporttinsa Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallisesta kokouksesta, joka pidetään tänään Brysselissä. EU-johtajien tapaamisen aiheina ovat transatlanttiset suhteet. Asiasta kerrotaan eduskunnan tiedotteessa.

Pääministeri kertoi, että kokouksessa on tarkoitus koordinoida yhteistä etenemistapaa EU:n piirissä. Pääministeri totesi nopeasti muuttuvan tilanteen ja painotti Suomen toimivan kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseksi. Samalla transatlanttisen suhteen jatkuvuus on Suomelle tärkeää.

Pääministeri muistutti, että Ukrainan tilanteen pitäminen esillä on edelleen Suomelle ja Euroopalle keskeistä.

Kansanedustajien ja pääministerin keskustelun keskiössä olivat eilisillan tiedot Yhdysvaltain presidentin ja Naton pääsihteerin keskusteluista koskien Grönlannin ja koko arktisen alueen turvallisuuden vahvistamista. Pääministeri kertoi, ettei keskusteluista ole vielä yksityiskohtaista tietoa. Valiokunnat kävivät aiheeseen liittyen laajaa keskustelua arktisen alueen turvallisuusintresseistä ja niiden merkityksestä Suomelle ja Euroopalle.

Muut kansanedustajien kysymykset ja kommentit pääministerille koskivat muun muassa transatlanttisen suhteen luotettavuutta ja pitkän aikavälin edellytyksiä Suomen ja EU:n näkökulmista, EU:n yhtenäisyyttä tulli- ja kauppapolitiikassa ja turvallisuuskysymyksissä, Suomen ja EU:n suhtautumista Yhdysvaltain Board of Peace -aloitteeseen, Lähi-idän tilannetta sekä Ukrainan rauhanneuvottelujen etenemistä.

Pääministeri sai valiokuntien jäseniltä kiitoksia päätöksestä tuoda eduskunnan käsiteltäväksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivitys.

Valiokunnat kuulivat pääministeriä etäyhteydellä.