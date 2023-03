Petteri Orpo esittää Euroopalle rahastoa puolustustuotantoon

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo teki esityksen rahastosta avauspuheessaan torstaina Euroopan kansanpuolue EPP:n kokouksessa Helsingissä. Orpo sanoi puheessaan, että kaikkien Euroopan maiden on oman puolustuksensa lisäksi tuettava Ukrainaa voittoon asti ”niin kauan kuin tarvitaan”.

– Ukraina tarvitsee kaikenlaisia aseita ja ammuksia. Ja meidän tulee tarjota niitä, kaikkia tarvittavia asejärjestelmiä vastaamaan Venäjän hyökkäykseen. Ukrainan voitto Venäjästä on ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa, Petteri Orpo sanoi saaden EPP-yleisöltä suosionosoitukset.

– Ukrainan tukeminen tarkoittaa myös meidän omien puolustuskykyjemme parantamista. Meidän on tuotettava enemmän omaa puolustusmateriaaliamme. Emme voi luottaa siihen, että muut tarjoavat meille tavat puolustautua. Meidän on otettava vastuu omasta turvallisuudestamme ja sijoitettava voimavaroihin, joita tarvitsemme turvataksemme kansalaisiamme ja elämäntapaamme.

Orpon mukaan eurooppalaiset varastot ovat kuitenkin tyhjenemässä, ja on siirryttävä rauhan ajan tuotannosta sota-ajan teolliseen tuotantoon. Tämän vuoksi hän esittää eurooppalaista vapausrahastoa (”Freedom Fund”) kanavoimaan varoja maanosan oman puolustustuotannon kasvattamiseksi.

– Se olisi voimakas sitoumus unionilta tilata materiaalia puolustusteollisuudelta, Orpo perusteli.

Rahaston pitäisi kokoomusjohtajan mukaan olla tarpeeksi suuri, jotta se lähettää selvän viestin presidentti Vladimir Putinille.

– Viesti on, että Euroopan unioni on Ukrainan takana niin kauan, kunnes se voittaa sodan. Mitä tahansa siihen vaaditaankaan, Orpo sanoi saaden jälleen aplodit.

EPP:n paneelikeskustelussa Petteri Orpo sanoi, ettei mene päivääkään, jolloin hän ei ajattelisi Ukrainan tilannetta.

– Kauheat uutiset joita luen, muistuttavat joka päivä työstä jota meidän täytyy tehdä.

Thank you for the good welcome in Helsinki, dear @PetteriOrpo. You and @kokoomus were always on the right side of history on Finland's @NATO membership. Well done for your leadership. Russia is a security threat to Europe & we need to strengthen our common defence capacities. pic.twitter.com/0yk2BU3HC9

— Manfred Weber (@ManfredWeber) March 9, 2023