Petteri Orpo: Emme halua EU:n tarkkailuluokalle

Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on kirjoittanut hallituksen päättyneestä ensimmäisestä kehysriihestä kiertokirjeessä, joka on lähetetty hänen puolueensa jäsenille.

– Näillä nyt tehdyillä ratkaisuilla saamme käänteen aikaiseksi: saamme velkasuhteen kasvun tasattua vaalikauden aikana. Tämä meidän on tehtävä, sillä velkaantuminen uhkaa suomalaisten palveluita, turvallisuutta ja tulevaisuutta. Olemme tehneet päätökset kolmen miljardin euron sopeutustoimista, jotka sisältävät niin säästöjä kuin veronkiristyksiä, Petteri Orpo toteaa.

– Valintoja tehdessämme olemme huomioineet oikeudenmukaisuuden. On aivan selvää, että näiden vaikeiden päätösten vaikutukset tuntuvat eri puolilla yhteiskuntaa. On oikein ja reilua, että mahdollisimman moni osallistuu taakanjakoon. Silloin kohdistuu vähemmän yhteen.

– Varmasti moni on myös huolissaan tulevasta, ymmärrän sen. Meidän kokoomuslaisten viesti kuitenkin on, että kun me nyt teemme nämä asiat, pidemmällä aikavälillä Suomen ja suomalaisten asiat ovat paremmin kuin tänään. Se on tämän työn tarkoitus.

Orpon mukaan hidas talouskasvu ja paisuvat sote-menot tekevät taloudellisesta tilanteesta erittäin vaikean.

– Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on 80 prosenttia. Ilman lisätoimia se lähestyisi 90 prosenttia. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa velan suhde bkt:hen on lähempänä 30 prosenttia. Ero on valtava, hän huomauttaa.

– Kehysriihessä päätetyillä ratkaisuilla vältämme joutumisen EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Korostan vielä, että emme ole tehneet näitä toimia EU:n pelossa, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi, tulevaisuuden vuoksi. EU:n tarkkailuluokalle joutuminen veisi Suomelta pois päätöksentekomahdollisuuksia, antaisi ohjat muiden maiden käsiin. Tätä emme halua.

Petteri Orpon mukaan ”Suomen hyvinvointi on aina perustunut työhön ja yrittämiseen ja niihin se perustuu tulevaisuudessakin. Siksi hallitus on pitänyt kiinni työn linjasta. Tämä on kokoomukselle tärkeä hallituksen politiikan sininen lanka”.

– On hyvä muistaa, että kokonaisveroaste ei näillä ratkaisuilla nouse.

– Kokonaisuutena työn verotus kevenee ja kevennykset painottuvat pieni- ja keskituloisiin, kuten hallitusneuvotteluissa päätimme. Tuloveroasteikon kahden ylimmän portaan palkka- ja eläketulon verotus kuitenkin maltillisesti kiristyy. Vaikka hyvätuloiset osallistuvat yhteiskunnan ylläpitoon jo merkittävästi verotuksen kautta, minusta tässä tilanteessa on tärkeää, että sosiaaliturvaan tehtyjen kiristysten lisäksi myös hyvätuloisiin kohdistuu toimia.

Kokoomus ei hänen mukaansa halunnut eläkeindeksien jäädyttämistä ja puolueelle on tärkeää, että suomalaiset voivat luottaa eläkejärjestelmään.

– Pienimpien eläkkeiden verotus ei kiristy, ja esimerkiksi 30 000 euron eläkettä saavalle eläketulon verotuksen kiristyksen vaikutus on noin 100 euroa vuodessa.