Petteri Orpo: Ei ole oikein joutua maksamaan 60 prosentin veroa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi eduskunnan kyselytunnilla opposition väitteisiin. Orpon mukaan viimeisistä noin miljardin euron veronkevennyksistä noin 650 miljoonaa euroa kohdistuu pieni- ja keskituloisille ja sata miljoonaa lapsiperheille.

– Mutta samaan aikaan me korjaamme sen, että kun meidän mielestämme ei ole oikein että kukaan tässä maassa maksaa 60 prosenttia (veroa) lisäansioistaan, Petteri Orpo sanoi.

Pääministerin mukaan hallituksen tavoitteena on vain, että ”suomalaisilla on töitä, että yrittäjä uskaltaa yrittää, että yrittäjä uskaltaa investoida ja palkata ihmisiä”.

Veroratkaisuilla hänen mukaansa haetaan seuraavaa vaihdetta hallituksen kauteen, joka on ”kasvun ja tulevaisuuden rakentamisen aika”.

– Ja me uskomme, että se tehdään suomalaisten työllä, yrittäjien yrittämisellä, suomalaisten kuluttamisella, palveluiden kysynnällä. Vain tällä se menee.

– Ja tämä on se ero. Tätä te ette ymmärrä. Te uskotte julkiseen sektoriin, julkisen rahan käyttöön. Me uskomme yksityiseen sektoriin ja ihmisten työntekoon, Petteri Orpo totesi vasemmisto-oppositiolle.

Hänen mukaansa on erittäin tärkeää, että maailman kireintä progressiota verotuksessa kevennetään.

– Se on aivan oleellista, että tämä maa on myöskin sellainen, että täällä kannattaa opiskella, täällä kannattaa yrittää, täällä kannattaa ponnistella. Että siitä saa palkinnon.

– Se mikä erottaa vasemmiston ajattelun meistä… Kun kysyjä kysyi tulonsiirrosta, jos verotusta kevennetään. Se on vasemmistolaista ajattelua. Meille ne ovat ihmisten rahoja. Ne ovat yritysten rahoja, josta me haluamme ottaa mahdollisimman vähän. Se ei ole tulonsiirto. Me jätämme siitä enemmän käyttöön, enemmän kulutukseen, jotta perhe pärjää paremmin, jota yrittäjä voi investoida.

Petteri Orpon mukaan ”palkansaajaliike on oleellinen osa suomalaista yhteiskuntaa. Sillä on merkittävä historia hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa, ja myös tulevaisuudessa. Palkansaajaliikkeellä on tärkeä tehtävä suomalaisen työelämän kehittämisessä, ja niin on myös jatkossa”.