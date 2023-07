Petteri Orpo: Ei ole mitään epäselvää – hallitus ei hyväksy syrjintää

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan media ja kansalaisyhteiskunta toimivat, kun se arvioi päättäjien näkemyksiä – niin uusia kuin vanhojakin.

Hän kommentoi kysymystä hallituksen linjasta keskiviikkona Kesärannassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tiedotustilaisuudessa oli läsnä myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), jonka vanhat kommentit Jussi Halla-ahon (ps.) Scripta-blogiin ovat nousseet julkiseen keskusteluun.

Purra pyysi kommenttejaan tiistai-iltana Twitterissä anteeksi. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

– On oleellista, että valtiovarainministeri on itse irtisanoutunut vanhoista kirjoituksistaan. Hän on selkeästi sanonut, ettei enää hyväksyisi niitä. Se oli tärkeää ja välttämätöntä, että hän pyysi anteeksi kirjoituksiaan, pääministeri sanoi.

Orpo sanoi lähtevänsä siitä ja luottavansa, että Purra tarkoittaa anteeksipyyntöään.

Hän kertoi hallituspuolueiden puheenjohtajien kokoontuneen eilen. Puheenjohtajat antoivat kokoontumisen päätteeksi yhteisen julkilausuman periaatteista, joiden mukaan hallituspuolueet toimivat.

– Halusimme eilen, että annamme selkeän viestin kaikilta puolueilta. Hallitustyössä on nollatoleranssi rasismiin. Haluan tehdä vielä täysin selväksi: me emme hyväksy minkäänlaista ihmisen syrjintää. Nämä periaatteet on kirjoitettu myöskin hallitusohjelmaan ja eiliseen yhteiseen julkilausumaan, Orpo totesi.

Orpo sanoi, ettei millään voi hyväksyä Purran vuonna 2008 kirjoittamia kommentteja. Purra itse totesi, ettei ajattele kommenttien osoittamalla tavalla eikä enää kirjoittaisi kyseisiä kommentteja.

– Ne ovat aidosti 15 vuotta vanhoja – kahdeksan vuotta ennen, kuin hän on aloittanut politiikassa. Toinen asia on, että hän on niitä vilpittömästi pyytänyt anteeksi. Ja kolmanneksi: hän on koko tämän hallitusohjelmaneuvotteluprosessin ajan toiminut tavalla, joka ei anna minulle syytä epäillä, etteikö hän pystyisi ja olisi sitoutunut niihin yhteisiin linjoihin, periaatteisiin ja arvoihin, joita me olemme yhteiseen hallitusohjelmaan kirjanneet, Orpo sanoi.

Hallituspuolueiden tiistai-illan julkilausumassa todetaan, että asiasta tuodaan syysistuntokauden alussa valtioneuvoston tiedonanto. Sitä koskevan keskustelun päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.

– Tehdään nyt vielä hyvin selväksi. Näissä kysymyksissä ei ole mitään epäselvää: me emme hyväksy rasismia, emme syrjintää, emmekä mitään epätasa-arvoistavaa kehitystä Suomessa. Se on aivan selvä kysymys, ja siinä ei ole mitään tulkinnanvaraa, Orpo totesi.

LUE MYÖS:

Riikka Purra pyytää anteeksi