Petteri Orpo: Droonimuurin kanssa pitää edetä nopeasti

Euroopan komission puolustus- ja avaruusasioista vastaava komissaari Andrius Kubilius tapasi perjantaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok) Helsingissä.

Pääministeri Orpo kertoi lehdistötilaisuudessa, että tapaamisessa keskusteltiin myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ehdotuksesta rakentaa droonimuuri EU:n Venäjän-vastaiselle ulkorajalle.

– Droonimuurin kanssa on edettävä nopeasti. Uhka on tässä ja nyt. Suomesta ja Euroopasta löytyy osaamista Ukrainan kanssa tehtävän yhteistyön myötä, mutta nyt täytyy toimia nopeasti, Orpo sanoi.

Pääministerin mukaan valmistelut etenevät hyvin. Tavoitteena Orpon mukaan on parantaa valvonta- ja tunnistuskykyjä sekä varmistaa yhtenäinen tilannekuva niin kansallisesti kuin maiden välillä.

Droonien torjunnassa haasteena pääministerin mukaan on se, että ne voivat kulkea veden alla, lentää hyvin matalalla tai korkealla. Siksi Orpon mukaan tarvitaan monenlaisia järjestelmiä.

– Meidän täytyy huomioida tässä työssä myös kriittisen infrastruktuurin suojaaminen. Tässä jälleen kerran suomalainen varautumisosaaminen nousee arvoon. Siitä puhuttiin Kubiliuksen kanssa, Orpo kertoi.

Pääministerin mukaan droonien torjunta on viranomaisyhteistyötä, rajat ylittävää yhteistyötä ja julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä.

– Kun puhutaan kriittisen infrastruktuurin turvaamisesta, niin meillähän ei pelkästään puolustusvoimat, rajavartiolaitos tai poliisi näitä mieti, vaan meillä jokainen yhtiö, kuten esimerkiksi Fortum ja Neste, aivan varmasti tekevät varautumistyötä.

Orpon mukaan turvallisuudessa, droonien torjunnassa ja itäisen muurin rakentamisessa tarvitaan eurooppalaista solidaarisuutta. Tätä hän kertoi viestittäneensä tapaamisessa komissaari Kubiliukselle.

– Tämä on Euroopan raja. Täällä puolustetaan Eurooppaa. Ja kun mekin olemme Euroopan unionissa 20 vuoden ajan osoittaneet taloudellista solidaarisuutta eteläiseen Eurooppaan päin, nyt on aika solidaarisuudelle turvallisuudessa. Tämä on yhteinen asia. Suomella, Pohjoismailla ja Itämeren mailla on kaikki oikeus vaatia solidaarisuutta tässä asiassa, Orpo sanoi.

Pääministeri kommentoi lehdistötilaisuudessa myös Suomessa tehtyjä droonihavaintoja.

Orpon mukaan Suomessa ei ole ollut toistaiseksi vastaavia havaintoja kuin Tanskassa. Drooneja on kuitenkin havaittu aika ajoin, mutta niistä ei ole Orpon mukaan toistaiseksi aiheutunut akuuttia huolta.

Ilmiö on Orpon mukaan kuitenkin osa muuttuvaa turvallisuusympäristöä. Itämeren alueella on nähty laittomien siirtolaisten ohjaamista rajoille, katkenneita kaapeleita ja palvelunestohyökkäyksiä ministeriöihin, ja droonihavainnot Orpon mukaan kuuluvat samaan kokonaisuuteen.

Suomalaiset viranomaiset ovat pääministerin mukaan hereillä.