Petteri Orpo: Antti Lindtmanin kannattaisi rauhoittua

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kehuu Verkkouutisten haastattelussa hallituksen toimintakykyä. Hän ihmettelee sinipunayhteistyön pyörittelyä ja sanoo, ettei SDP ole muuttunut lainkaan Sanna Marinin ajoista.

Petteri Orpon mukaan nykyinen hallitus tekee päätöksiä paremmin kuin yksikään aikaisempi, josta hänellä on kokemusta. Orpon historia hallituspolitiikassa ulottuu ministerin erityisavustajan tehtäviin Paavo Lipposen (sd.) toisessa hallituksessa 2002-2003.

– Itse hallitusohjelman toteuttamisessa meillä ei ole riitoja. Hallituksen ongelmat ovat liittyneet hallitusohjelman ulkopuolisiin kysymyksiin, jotka ovat olleet arvokysymyksiä tai jotain yksittäisiä kohuja. Ne on sitten setvitty julkisuudessa tunnetuilla tavoilla, Petteri Orpo toteaa.

Oppositio on pyrkinyt luomaan kuvaa liitoksissaan nitisevästä hallituksesta. Viimeksi lyömäaseena on käytetty hallituspuolueiden edustajien irtiottoja sairaalaverkkoäänestyksessä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman meni tammikuun alussa jopa niinkin pitkälle, että povasi Ilta-Sanomien haastattelussa hallituksen kaatamista – ja samalla omaa pääministeripaikkaansa.

Petteri Orpo vastaa, ettei hallituksella ollut mitään ongelmia sairaalaverkkopäätöksessä.

– Hallitushan antoi yksimielisen esityksen ja hallituspuolueet veivät sen normaaliin tapaan läpi, vaikka se oli vaikea. Ongelma oli se, että siinä tehtiin säästöpäätöksiä alueille. Tällöin se muodostui vaikeaksi joillekin edustajille, joiden alueiden sairaalatoimintoja tämä koski – mikä on inhimillistä ja ymmärrettävää. Mutta päivän päätteeksi hallituspuolueet hoitivat tämän eduskunnassa.

Pääministeri odottaa, että vastaavaa voidaan nähdä jatkossakin, jos ja kun tehdään alueellisesti osuvia säästöpäätöksiä. Hänen mukaansa tällainen kuuluu politiikkaan.

Hallituksen kaatumisesta puhuvalle Antti Lindtmanille ja SDP:lle Petteri Orpolla on kuitenkin sanottavaa.

– Ei olla edes kauden puolivälissä ja Lindtman on jo sokeutunut gallupeista. Kannattaisi nyt oikeasti rauhoittua.

– Onko ykköstavoite oikeasti tässä tilanteessa kaataa hallitus mahdollisimman nopeasti ja päästä pääministeriksi? Vai olisiko mahdollinen se ajatus, että oppositio tekee työtään eli haastaa hallitusta ja kirittää tekemään isänmaan kannalta oikeaa politiikkaa. Minusta tämän puheenvuoron olisi voinut jättää käyttämättä.

SDP oli viikko sitten julkaistun Ylen gallupin kärjessä 23,2 prosentilla. Pudotusta edellisestä mittauksesta oli lähes prosenttiyksikkö. Kokoomuksen kannatus oli puolestaan noussut yli prosenttiyksiköllä 20,0:een. Perussuomalaiset oli 14,9 prosentissa. Kokoomuksen kannatus on siis edelleen lähellä viime eduskuntavaalien 20,8 prosentin kannatusta. Perussuomalaiset on taas laskenut reippaasti 20,1 prosentin kannatuksesta ja SDP noussut 19,9 prosentista.

”Katteetonta puhetta”

Gallupjohtajalta on totuttu kuulemaan kovaa kritiikkiä etenkin hallituksen talouspolitiikan linjasta. Toisaalta SDP ei pahemmin ole ollut perumassa kritisoimiaan leikkauksia. Viimeisimmässä varjobudjetissa hallituksen keskeisiä säästöjä jätettiin voimaan. Hallituspuolueista SDP:tä on taas arvosteltu siitä, ettei se julkaise riittävästi lukuja esitystensä tueksi. Esimerkiksi tällä viikolla julkaistun 15 sote-ehdotuksen paketin hintalappua ei äänestäjille kerrottu.

Petteri Orpo täräyttää arvostelun olevan ”täysin katteetonta puhetta”.

– Tämä on kaksilla rattailla ajamista. Heillä ei ole yhtään esitystä, mitä he tekisivät, ei yhden yhtä. He ovat haukkuneet jokaisen säästön, jokaisen työllisyystoimen, jokaisen yrittäjyyttä ja kasvua tukevan toimen. Mitään ei ole esitetty tilalle. Heidän politiikallaan alijäämät olisivat paljon suurempia ja kasvunäkymät huonompia. Heillä ei ole vaihtoehtoa. Ja he eivät edes yritä esittää sellaista, koska he eivät pysty siihen.

Orpo jatkaa, ettei hallituksen säästöjen hiljainen hyväksyminen ole mikään vaihtoehto hallituksen politiikalle.

– He allekirjoittavat ja hyväksyvät työttömyysturvan porrastuksen ja suurimman osan sosiaaliturvaan tehdyistä leikkauksista, joita he ovat rajusti vastustaneet. He eivät esitä suuria määriä lisää rahoitusta hyvinvointialueille. He esittävät, että palautetaan meidän peruuttamaamme lainsäädäntöä, millä on saatu säästöjä. He lisäisivät tehtäviä ja antaisivat siihen rahoituksen, mutta hyvinvointialueiden rahoitusta ei lisättäisi, Orpo listaa.

– Tämä osoittaa heidän politiikkansa tyhjyyden. He ovat haukkuneet kaiken, mutta sitten he kuitenkin hyväksyvät ne, koska heillä ei ole esittää vaihtoehtoja, hän sanoo.

SDP:n politiikalla Suomi velkaantuisi Petteri Orpon mukaan miljardeja euroja nykyistä enemmän vuodessa, eikä toivoa käänteestä parempaan olisi.

Ei PS ole romahtanut

Pääministeri myöntää SDP:n hyötyvän siitä, että hallitus joutuu tekemään yhdeksän miljardin euron sopeutukset ja vaikeita uudistuksia.

– Minä olen kuitenkin samaan aikaan ylpeä siitä, että kokoomuksen kannatus on yhä lähellä eduskuntavaalien voiton tuonutta kannatusta puolentoista vuoden kovista päätöksistä huolimatta, Petteri Orpo sanoo.

Hänen mukaansa luvut kertovat siitä, että iso osa ihmisistä ymmärtää hallituksen tekevän oikeita asioita ja antaa tukensa sille politiikalle.

– Ne ihmiset, jotka äänestivät meidät tekemään muutoksen, tukevat tätä edelleen.

Perussuomalaisten laskeneeseen kannatukseen on pääministerin puheiden perusteella takerruttu liikaakin.

Hänen mukaansa puolueen numeroita ei voi pitää romahduksena, etenkin kun huomioidaan punavihreän opposition kova retoriikka ja julkinen keskustelu säästöistä. Orpo muistuttaa perussuomalaisten kannatuksen elävän enemmän kuin perinteisillä puolueilla.

– 15-16 prosenttia on perussuomalaisille kohtuullinen kellotus. Eivät perussuomalaiset minulle näyttäydy jotenkin hermostuneilta. Samaan aikaan ei ole huomattu kuinka kestäviä perussuomalaiset ovat ja kuinka sitoutuneita he ovat tämän hallitusohjelman toteuttamiseen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Miksi sinipunaa tuputetaan?

Julkisuudessa on viritelty jo keskustelua seuraavasta hallituksesta. Vakioaihe on kokoomuksen ja SDP:n mahdollisen sinipunayhteistyö. Tätä on gallupeja katsomalla vaikea välttää. Millä mielellä Petteri Orpo on seurannut spekulointia?

– Ei kiinnosta pätkän vertaa, kokoomusjohtaja vastaa.

– Meillähän on työ kesken. Hallitusohjelma on tehty etupainotteisesti: isot reformit alkuun, että saamme muutoksen aikaan. Nyt me olemme tehneet lähihistorian suurimman säästöpaketin eduskunnassa. Tämä on vaikea tilanne. Tiukkaa linjaa joudumme todennäköisesti vetämään taloudessa vielä vuosia, mutta säästöpuolella toivottavasti pahin on nyt jo takana. Ja on lupa odottaa kasvua, jota meille ennustetaan, hän jatkaa.

Petteri Orpo odottaa julkisen keskustelun ilmapiirin muuttuvan paljonkin kohti vaalikauden loppua. Puhetta seuraavasta hallituksesta hän pitää nyt aivan ennenaikaisena, joskin ”hyvänä viihteenä”.

– En ymmärrä miksi sinipunaa tuputetaan, koska me olemme SDP:n kanssa aivan eri mieltä talous- ja työllisyyspolitiikan tilanteesta ja keinoista. Eikä siellä ole tapahtunut minkäänlaista järkiintymistä Sanna Marinin jäljiltä.

– Miksi siitä niin paljon puhutaan? Eihän tämä nyt pelkkää valtapolitiikkaa ole vaan oikeasti suomalaisten asioiden hoitamista.

Petteri Orpon mukaan kokoomus ei saanut eduskuntavaalien jälkeen SDP:hen minkäänlaista keskusteluyhteyttä, eikä puolueessa ole näkynyt muutosta sen jälkeen. Nykyinen hallituspohja uskaltaa taas hänen mukaansa muuttaa asioita ja tehdä politiikkaa, jota kokoomus pystyy täysin tukemaan.

– Eiköhän anneta ensin työrauhaa. Tämä hallituspohja on osoittanut vahvuutensa.

Orpo muistuttaa sanoneensa jo viime vaalien alla, että edessä on kahden vaalikauden talousurakka. Vaikka nykyinen hallitus onkin odotettua huonompien talouslukujen takia joutunut sopeuttamaan julkista taloutta miljardeilla euroilla alun perin suunniteltua enemmän, on ensi vaalikaudellakin pääministerin mukaan edessä sama työ.

– En lähde miljardikauppaan, mutta seuraavakin hallitus joutuu sopeuttamaan. Tämä on parhaiden asiantuntijoiden, valtiovarainministeriön, näkemys. Sopeuttamista ja tarkkaa talouspolitiikkaa ei ole varaa lopettaa. Vaikka tähän maahan tulisi sosialistihallitus, olisi sillä edessään aivan samat luvut kuin meillä – ja aivan samat finanssipolitiikan säännöt EU:sta.