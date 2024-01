Petteri Orpo: Alexander Stubbin valinta on isänmaan etu

Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo kirjoittaa presidentinvaalista puolueensa jäsenille lähetetyssä kirjeessä. Hän toivoo ”jokaiselta panosta yhteiseen vaalityöhön”.

– Kokoomuksen ehdokkaan Alexander Stubbin valinta on isänmaan etu. Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua tässä, Petteri Orpo toteaa.

– On tärkeää, että jokainen osallistuu vaalityöhön omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaan. Jokainen voi suositella Stubbin äänestämistä omalle lähipiirilleen ja tuttavilleen. Sosiaalisessa mediassa olevat voivat suositella ehdokasta omille seuraajilleen.

– Perusteita ei tarvitse kauaa miettiä. Alex on ulkopolitiikan ammattilainen, jolla on rautainen kokemus ulkopolitiikan eri tehtävissä. Hänellä on erinomaiset edellytykset hoitaa presidentin tehtävää; osaaminen, verkostot ja kielitaito ovat parhaalla mahdollisella tasolla, Orpo jatkaa.

Kokoomusjohtaja toivottaa jäseniä myös tervetulleiksi vaalityöhön lähimmässä Stubbila-kahvilassa ja muissa tapahtumissa sekä vaalityöhön vaaliviikonloppuna.

– Tämä on jo tähän mennessä ollut hieno, yhteinen kampanja. Pidetään kampanjan positiivinen ja rakentava henki yllä loppuun asti, sillä tässä ajassa tarvitaan enemmän yhdistävää kuin erottavaa, enemmän rakentavaa kuin hajottavaa. Juuri sellainen yhdistävä tekijä Alexander Stubb on. Yhdessä onnistumme!