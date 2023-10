Petteri Orpo: Alexander Stubbilla on tahtoa ja kykyä

– Noin 20 vuotta sitten istuin autossa matkalla Helsingistä Turkuun, kokoomuksen toimihenkilöpäiville. Volvon ratissa oli Raimo ”Raikka” Suomalainen, itse istuin takapenkillä hienossa apulaispuoluesihteerin ominaisuudessa ja sparrasin puolueen eurovaaliehdokkaaksi tulossa olevaa tutkijaa ja EU-virkamiestä, muisteli kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolueen ylimääräisessä puoluekokouksessa Espoon Dipolissa lauantaina.

Hän kertoi, että reissun aikana käytiin muun muassa läpi, miten vaalikampanja rakennetaan.

– Neuvot siirtyivät kynä sauhuten mustaan kirjaan. Tapaamisen voi sanoa olleen hedelmällinen. Seuraavan vuoden kesäkuussa, eurovaaleissa 2004, tämän samainen takapenkin virkamies keräsi 115 224 ääntä. Siitä lähti polku, jonka yhdellä etapilla me olemme täällä tänään.

Orpo muistutti, että Dipolissa kokoomus on ennenkin tehnyt merkittäviä päätöksiä.

– Vuonna 1994, silloinkin ylimääräisessä puoluekokouksessa, kokoomus valitsi puheenjohtajakseen erään Sauli Niinistön. Ja nyt, tänä päivänä, saamme olla ylpeitä presidentti Niinistön työstä Suomen tasavallan presidenttinä 12 vuoden ajan. Kiitos Sauli.

Orpo totesi, että jälleen tänään olemme koolla tekemässä tärkeän päätöksen.

– Tämä päätös ei tule meille kenellekään yllätyksenä. Mutta se ei yhtään vähennä asian merkitystä. Tänään Kansallinen kokoomus, me yhdessä, olemme nimittämässä ehdokkaamme vuoden 2024 presidentinvaaleihin.

– Nimeämme ehdokkaan, joka tässä historian hetkessä on mielestämme oikea valinta Suomen tasavallan seuraavaksi presidentiksi. Teemme päätöksen, kuten meillä tapana on: vastuullisesti ja harkiten, Orpo jatkoi.

Puheenjohtaja totesi, että elokuun 14. päivä puoluehallitus valtuutti minut yksimielisesti pyytämään Alexander Stubbia asettumaan ehdolle.

– Elokuun 16. päivä Alex vastasi olevansa käytettävissä, kun isänmaa kutsuu. Alex tuli tuolloin aamulla sattumalta kuvatuksi Töölössä puiston penkillä, johon joku oli raapustanut ”Petteri made me do this”. Me tiedämme, että tämä ei se ole syy, miksi Alex vastasi pyyntöön myöntävästi. Hän vastasi vastuullisesti ja harkiten.

Orpo totesi kaikkien tuntevan Stubbin ansioluettelon.

– Europarlamentaarikko, ulkoministerinä kolme vuotta, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä toiset kolme vuotta, valtiovarainministeri, pääministeri, Euroopan investointipankin varapääjohtaja, EU-yliopiston professori. Kokoomuksen entinen puheenjohtaja. Kielitaitoinen. Kotimaassa ja kansainvälisesti tunnettu ja verkostoitunut, hän luetteli.

Orpon mukaan osaaminen ja kokemus itsessään tekevät Alexista erinomaisen ehdokkaan tasavallan presidentin vaativaan tehtävään.

– Se, että myös Alexin polulla on ollut kuoppia ja juurakoita, on valmentanut häntä tehtävään ihmisenä. Uskon, että vuodet professorina Firenzessä ovat laventaneet ja syventäneet Alexin näkökulmia entisestään. Uskon, että läheiset asiat, Suomi ja suomalaiset, voi joskus nähdä kirkkaammin, kun niitä katsoo vähän kauempaa.

Petteri Orpo totesi, että tasavallan presidentiltä vaaditaan kykyä löytää kansakuntaa yhdistäviä asioita.

– Häneltä toivotaan taitoa saada meidät kaikki näkemään ne. Tasavallan presidentiltä odotetaan tahtoa olla koko tasavallan, jokaisen suomalaisen presidentti, parhaan kykynsä mukaan. Silloinkin, kun asioista ollaan eri mieltä. Uskon, että Alexilla on tähän tahtoa ja kykyä.

– Perustuslain mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Tämä yhteistyö on ollut hyvää ja sellaisena se myös jatkuu, Orpo jatkoi.

Hän huomioi, että olemme menossa presidentinvaaleihin tilanteessa, jossa Euroopan turvallisuuteen kohdistuu vakavin uhka vuosikymmeniin.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, aivan meidän lähialueellamme, on jatkunut jo yli 600 päivää. Tukemme Ukrainalle jatkuu vahvana, Orpo vakuutti.

Hän totesi, että globaalisti vallasta käydään tällä hetkellä taistelua.

– Sodankäynti ei ole välttämättä avoin aseellinen hyökkäys, vaan se voi olla myös hybridihyökkäys tai informaatiosotaa. Tai kaikkia samaan aikaan. Hamasin terroristinen isku Israeliin on muuttanut Lähi-idän tilanteen tulenaraksi. Toisaalla hyökkäys on raukkamainen teko, joka päättää kahden ruotsalaisen jalkapallofanin elämän.

Orpo totesi, ettei Suomi ole kaukainen maa pohjoisessa, eikä yksin.

– Olemme Euroopan unionin jäsenmaa. Tänään olemme myös täysivaltainen osa läntistä puolustusliittoa Natoa. Kaikissa eteen tulevissa tilanteissa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiselta johdolta vaaditaan kykyä toimia yhdessä, Suomen ja suomalaisten parhaaksi.

Orpo totesi Stubbin todenneen, ettei tasavallan presidentin tehtävää voi kukaan tehdä yksin.

– Eikä siihen johtavaa kampanjaa. Täältä Espoosta polku jatkuu seuraavalle etapille. Sen polun varrella on koko tämä joukkue, auttamassa ja kirittämässä ehdokastamme. Kutsumme kaikki ihmiset mukaan. Näillä sanoilla puoluehallitus esittää puoluekokoukselle professori Alexander Stubbin nimeämistä puolueen ehdokkaaksi presidentinvaaleihin 2024.