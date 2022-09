Petri Sarvamaa: Komission esitys uhkaa perunoita

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mukaan Euroopan komission ehdotus kemiallisten torjunta-aineiden puolittamiseksi on Suomen kannalta ongelmallinen.

EU-komissio haluaa vähentää kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Esityksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi asettaa tämän kanssa linjassa olevia sitovia tavoitteita, joita voidaan asettaa matalammiksi tietyin perustein.

– Suomessa torjunta-aineita vähennettiin huomattavasti jo 1990-luvulla, mitä EU-komission aloitteessa ei tietenkään huomioida, Sarvamaa kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissa.

Toinen huomattava ongelma liittyy Sarvamaan mukaan siihen, että urea on laskettu mukaan kiintiöön. Ureaa käytetään havumetsissä juurikäävän torjuntaan. Sen osuus Suomessa myydyistä torjunta-aineista on peräti 75 prosenttia.

– Suomen laskennallinen taso on urean vuoksi likimain samaa tasoa kuin Saksan ja Luxemburgin, joissa torjunta-aineita käytetään maataloudessa huomattavasti [Suomea] enemmän.

– Jos kasvinsuojeluaineet sisältävä tavoite laskettaisiin uudelleen siten, että metsätalouden ureavalmisteet jätettäisiin pois, Suomen tavoite olisi peräti kymmenen prosenttia vähemmän.

Sarvamaan mukaan komission aloite uhkaa erityisesti Suomessa viljeltäviä erikoiskasveja, kuten öljykasveja ja perunaa. Jos esitys toteutuu alkuperäisessä muodossaan, Sarvamaan mukaan sen taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan massiivisia

– Pystymme vielä vaikuttamaan aloitteeseen siten, että se on suomalaisten kannalta järkevämpi. Tämä vaatii kuitenkin voimakasta tahtotilaa sekä hallitukselta että EU parlamentin suomalaisilta jäseniltä, Sarvamaa kirjoittaa.

Komission esitys kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä on Suomen kannalta onneton, ja sen korjaamiseksi on ryhdyttävä toimeen. Vaikuttamistyö on kuitenkin lähtenyt Suomen osalta kiusallisesti käyntiin, kun hallitus on lähinnä levännyt laakereillaan.

