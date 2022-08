Petri Sarvamaa: Kaikki eivät olleet sinisilmäisiä Venäjän suhteen

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.) mielestä suomalaisten tulee käydä rehellistä keskustelua suhtautumisestaan Venäjään.

Iso osa suomalaisista osasi kuitenkin havaita sen mahdollisuuden, että Venäjä käyttäytyy aggressiivisesti naapurimaitaan kohtaan, kirjoittaa Sarvamaa Maaseudun tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissaan.

– Pitää palata [kolumnin] alussa mainittuun lauseeseen siitä, että ”ei taatusti kukaan Suomessa olisi voinut uskoa”. Asian pihvi on siinä, että väittämä ei pidä paikkaansa – Suomessa on runsain joukoin ihmisiä, jotka pitivät mitä tahansa mahdollisena Venäjältä. Silti se on kaikkein eniten hoettu lause viime helmikuun 24. päivän jälkeen. Tässä piilee myös asian vaikeus; jos meillä jotain halutaan Venäjästä oppia, täytyy olla rehellinen itselleen. Ja sehän jos jokin on tunnetusti vaikeaa, Sarvamaa kirjoittaa.

Kuitenkaan moittimalla ja syyttämällä ei Sarvamaan mukaan saavuteta mitään.

– Samalla pitäisi muistaa sekin kasvatuksen perussääntö, että syyllistämällä ja moittimalla lopputulos ei ole häävi, Sarvamaa kirjoittaa.

Sarvamaan mukaan nyt tehtävä keskustelu suhtautumisesta Venäjään on jatkumoa Neuvostoliiton hajoamisesta alkaneelle keskustelulle itsenäistymisestä.

– Suomi, suomalaiset, suomalaisuus. Mikään näistä ei itsenäisty sanan täydessä merkityksessä, ennen kuin tilitys on tehty perin juurin. Tämähän kuulostaa tutulta, koska samaa keskustelua käytiin 1990-luvulla. Taisi vain käydä niin, että peiliin katsottiin niin kuin meikäläinenkin tekee. Vatsaa sisään vetäen, poskia suipistaen ja vain tarkkaan tietystä kulmasta. Silloin jää totuus näkemättä, Sarvamaa kirjoittaa.