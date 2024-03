Petri Salminen HS:lle: SAK pyrkii puolustamaan työntekijöiden sijaan omaa asemaansa

– Kun halvaannutetaan yritysten toimintaa poliittisen tavoitteen takia, niin eihän se luottamusta lisää. Siitä ei todellakaan voi yrittäjiä syyttää, sanoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen Helsingin Sanomille.

Salminen katsoo, että SAK pyrkii nyt puolustamaan työntekijöiden sijaan ensisijaisesti omaa asemaansa.

– Ovatko järjestöt työmarkkinoilla palvelemassa työelämää, vai palveleeko työelämä järjestöjen asemaa yhteiskunnassa? Nyt on näyttänyt siltä, että suomalaiset työpaikat ja työelämä on pantu palvelemaan järjestöjen olemassaoloa.

Epäluottamus ammattiyhdistysliikettä kohtaan on yksi syy siihen, ettei Suomen Yrittäjät halua vahvistaa liittoja edustavien luottamusmiesten asemaa jäsenyrityksissään.

Suomen Yrittäjien mielestä ammattiliiton luottamusmies ei voi edustaa koko henkilöstöä, jos esimerkiksi kymmenen hengen yrityksessä vain kaksi työntekijöistä kuuluu liittoon. Kyse on järjestölle sekä periaatteellisesta että käytännöllisestä asiasta.

Salminen sanoo, että osalla yrittäjistä on luottamusmiehistä huonoja kokemuksia.

– Työpaikoilla on hyvin toimivia ja työyhteisöä rakentavia luottamusmiehiä, ja sitten on heikosti toimivia luottamusmiehiä. Ongelma on toisinaan vastakkainasettelun kärjistyminen työyhteisössä. Yrittäjiltä tulee viestiä, että luottamusmies saattaa olla taistelukumppani, hän sanoo HS:lle.

Salminen uskoo, että jos luottamusmiehestä tulisi vastaisuudessa koko henkilöstön ensisijainen sopija, ammattiliitoilla olisi kannustin yrittää saada jalansijaa nykyistä useammissa yrityksissä.