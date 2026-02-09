Suomen Uimaliitto ja Suomen Uimaopetus-ja Hengenpelastusliitto yhdistävät voimansa kampanjassa, joka edistää puhtaampaa allasvettä ja terveysturvallista uintia.

Puhtaana altaaseen -kampanjaa vietetään 9.–15.2.2026, ja se on suunnattu kaikille uimaseuroille, vesiliikunnan yrittäjille ja uimahallitoimijoille ympäri Suomen.

Kampanjaviikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, miksi allasveden puhtaus on tärkeää niin harrastajille kuin kilpauimareille.

– Peseytyminen ennen uintia on pieni teko, jolla on suuri vaikutus. Se tukee urheilijoiden terveyttä, parantaa harjoitteluolosuhteita ja vahvistaa yhteistä vastuullista uimahallikulttuuria. Puhtaana altaaseen -kampanjalla haluamme kannustaa seuroja ja uimahalleja tekemään tästä luonnollisen osan arkea. Haastammekin koko uintiurheiluyhteisön osallistumaan näkyvästi kampanjaan puhtaamman allasveden puolesta, sanoo Suomen Uimaliiton seurakehittäjä Taru Koivu-Reinikkala tiedotteessa.

Miksi suihku ennen uintia kannattaa?

1) Peseytyminen vähentää altaan kemikaalikuormaa

Ihmisen iholta ja hiuksista irtoaa hikeä, kosmetiikkaa, ihon rasvaa ja muita epäpuhtauksia. Kun nämä aineet joutuvat altaaseen, ne reagoivat kloorin kanssa muodostaen klooriyhdisteitä (esim. klooriamiineja), jotka voivat aiheuttavat silmien kirvelyä, ihon kutinaa ja sitä tuttua “uimahallin hajua”. Mitä puhtaampi iho, sitä vähemmän kemikaaleja tarvitaan veden pitämiseksi puhtaana ja turvallisena.

2) Peseytyminen suojaa uimareiden terveyttä

Epäpuhtaudet ja mahdolliset sairauksia aiheuttavat mikrobit (kuten pseudomonas aeruginosa bakteeri), voivat kulkeutua altaaseen ja aiheuttaa sairastumisriskiä muille. Suihku ennen uintia vähentää merkittävästi tartuntariskiä, etenkin silloin, kun allasta käyttää suuri määrä ihmisiä.

3) Peseytymättömyys lisää huoltokustannuksia

Altaaseen kulkeutuvat rasvat ja kosmetiikkajäämät likaavat suodattimia ja allaspintoja, mikä lisää huollon tarvetta ja kustannuksia. Kun jokainen käy suihkussa ennen uintia, vesi pysyy kirkkaampana, ilma raikkaampana ja altaan ylläpito helpompana.

– Tunnistamme seurassamme haasteen, ja meillä on mahdollisuus kehittää omaa toimintaamme. Avoin keskustelu ja käytännön teot muuttavat kulttuuria ja ennen kaikkea luovat paremmat olosuhteet kaikille uimahallin käyttäjille – esimerkkiä näyttämällä voimme saada paljon hyvää aikaan, toteaa Kuopion Uimaseuran toiminnanjohtaja Aki Hurula.

Puhdas ilma

Poimintoja videosisällöistämme

Allasvedestä allastilan ilmaan haihtuvat klooriyhdisteet voivat aiheuttaa joillekin oireita hengityselimissä. Puhdas ilma on erityisen tärkeää uintiurheilijoille, jotka viettävät paljon aikaa altaassa ja hengittävät altaan pinnan tuntumassa toistuvasti ja pitkäkestoisesti.

Kampanjan viesti on yksinkertainen: Puhdas iho, kirkas vesi. Puhtaana altaaseen -toimintatapa säästää kemikaaleja, vettä ja energiaa – ja tekee uimisesta miellyttävämpää kaikille.

– Meille uimahallin veden puhtaus on todella tärkeä asia, jäsenemme käyvät vedessä päivittäin. Opetamme jo uimakouluista lähtien lapset noudattamaan uimahallin sääntöjä. Peseytymällä hyvin, allasvedet pysyvät puhtaina meille kaikille. Kun oppii, miten uimahalleissa tulee toimia jo varhaisessa iässä, pysyy rutiinit yllä loppuelämän. Uimaopettajat ja valmentajat näyttävät esimerkkiä lapsille ja nuorille, kertoo Hyvinkään Uimaseuran toiminnanjohtaja Wiljam Leinonen.