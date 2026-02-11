Hallituksen esitys tasa-arvolain muuttamiseksi on tulossa eduskunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä työelämässä tapahtuvaa syrjintää sekä vahvistaa raskauteen ja perhevapaisiin liittyvää suojaa ja syrjintää kokeneiden oikeusturvaa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen sanoo, että raskaussyrjintään puututaan nyt tiukasti lailla.



– Jos nainen kertoo esimerkiksi raskaudestaan, eikä määräaikaista työsuhdetta jatketa, työnantajan on jatkossa perusteltava ratkaisunsa kirjallisesti. Päätösten on kestettävä päivänvaloa ja piste, Partanen sanoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Esityksen mukaan työhönottotilanteiden erillinen yhden vuoden kanneaika poistuu. Kahden vuoden kanneaika koskee jatkossa myös rekrytointitilanteita. Kanneajan kuluminen keskeytyy asian tullessa vireille yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa. Lisäksi tasa-arvolain mukainen hyvitysvelvollisuus ulotetaan myös yrityksiin, jotka vuokraavat työvoimaa toiselta työnantajalta.

Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Partasen mukaan kyse on rakenteellisesta parannuksesta naisten asemaan työmarkkinoilla.



Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen mukaan jopa joka neljäs raskaana oleva on kokenut syrjintää työelämässä. Yleisin muoto on määräaikaisen työsuhteen jatkamatta jättäminen raskauden tai perhevapaan vuoksi. Samalla vain harva vie asian viranomaiskäsittelyyn.



– Perheen perustaminen ei saa olla koskaan riski uralle. Me vahvistamme nyt lailla sen, että raskaus tai perhevapaa ei voi olla peruste syrjinnälle, ei rekrytoinnissa, ei määräaikaisuuksissa eikä työsuhteen päättämisessä, Partanen sanoo.

Esitys toteuttaa hallitusohjelman kirjausta raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäisemisestä ja on valmisteltu kolmikantaisesti työmarkkinaosapuolten kanssa.



– Tasa-arvo ei vahvistu puheilla vaan konkreettisilla toimilla. Kun laki on täsmällinen ja vastuu selkeä, myös naisten asema työelämässä on vahvempi, Partanen sanoo.