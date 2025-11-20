Neljä kymmenestä ostaa velaksi Black Friday-alennusmyynneissä

Hintaoppaan kuluttajakyselyn mukaan yli puolet eli 52 prosenttia tekee usein tai joskus heräteostoksia Black Friday -alennusmyynneistä. Noin joka yhdeksäs eli 12 prosenttia on puolestaan ostanut Black Friday’na tuotteen, jonka on huomannut nopeasti tarpeettomaksi tai ei ole koskaan käyttänyt. Tämä on selvästi yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa.

– Black Friday on erinomainen päivä tarpeellisten hankintojen tekemiseen, sillä se on usean vuoden hintadatan perusteella vuoden edullisin ostospäivä. Samaan aikaan runsas tarjouskampanjointi synnyttää monissa myös ostospainetta, mikä johtaa heräteostoksiin. Paras tarjouskaan ei ole säästöä, jos tuotteelle ei ole käyttöä, sanoo Hintaopas.fi-palvelun maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett .

Kyselyyn vastanneista 39 prosenttia käyttää Black Friday -ostoksiinsa maksutapoja, joilla voi maksaa ostoksen myöhemmin tai osissa. Tämä voi tarkoittaa osamaksuja, maksukortin luotto-ominaisuutta, kulutusluottoja ja pikavippejä tai osta nyt, maksa myöhemmin -toimintoa.

Velaksi ostamisen luku on noussut viime vuodesta. Noin viidennes vastaajista on sitä mieltä, että osta nyt, maksa myöhemmin -tyyppiset maksumahdollisuudet lisäävät heidän kohdallaan todennäköisyyttä Black Friday -ostoksille.

Turun yliopiston väitöskirjatutkija Jannica Nyman suosittelee suunnitelmallisuutta Black Friday -ostoksilla, varsinkin epävarmoina taloudellisina aikoina.

– Kun taloudelliset resurssit ovat tiukoilla, kulutusjuhlan sijaan moni suomalainen näkee alennuspäivät mahdollisuutena turvata oman arjen jatkuvuus. Samaan aikaan ostamiseen liittyy myös tunnepohjaisia motiiveja: lohtushoppailu on inhimillinen reaktio varsinkin epävarmoina aikoina. Harkitsematon hetkellinen helpotus voi kuitenkin johtaa katumukseen tai taloudelliseen ahdistukseen, ja siksi Black Fridayhin kannattaakin suhtautua suunnitelmallisesti, huomauttaa Nyman.

Hintatiedot näyttävät aitoa halventumista

Lokakuun aikana nähtiin viime vuotta enemmän hintojen nousua, mikä voi viitata keinotekoisten alennusten määrän kasvuun. Kuitenkin tämänhetkisten hintatietojen perusteella, että hintojen lasku on alkanut tarjouskampanjoiden myötä viime vuotta aikaisemmin, ja odotettavissa on myös aitojen alennusten kannalta hyvä vuosi kuluttajille.

Kolmaosassa verkkokaupoista on tällä hetkellä hinta alempi kuin se oli 1. marraskuuta. Hinnoista 17 prosenttia on laskenut yli 10 prosenttiyksikköä, keskimäärin 23 prosenttia.

– Hintojen laskun ja alennusprosenttien suhteen ollaan viime vuoteen verrattuna viikko “etuajassa”, sillä vastaavia lukuja nähtiin viime vuonna vasta Black Weekin alussa. Myös keskimääräiset alennusprosentit ovat hieman suurempia. Pysymme ennusteessamme, että tämän vuoden Black Fridayna nähdään aiempaa enemmän keinotekoisia alennuksia, mutta samalla myös entistä parempia aitoja alennuksia kuluttajien iloksi, sanoo Matinvesi-Bassett.