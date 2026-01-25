Pentagonilta uusi puolustusstrategia – Arvio: “Delegoitu pelote ei enää riitä”

Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./EPP) käsittelee julkaisussaan X-viestipalvelussa Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin perjantaina julkaisemaa uutta kansallista puolustusstrategiaa vuodelle 2026.

Aaltolan mukaan puolustusstrategia merkitsee rajua muutosta Euroopan ydinpelotteessa. Washington puhuu hänen mukaansa yhä pelotteesta, mutta yhä selvemmin ennen kaikkea itselleen, ei Euroopalle.

– Aikaa eurooppalaisen ydinsateenvarjon kehittämiseksi ei ole hukattavaksi, hän linjaa.

Europarlamentaarikko arvioi, että siinä missä vuoden 2022 ja aiemmat strategiat asettivat Yhdysvaltain ydinasepelotteen NATO-yhteyden ytimeen, Venäjän torjumiseksi, liittolaisten rauhoittamiseksi ja eurooppalaisen ydinaseriisunnan säilyttämiseksi, vuoden 2026 linja kääntyy nyt kotimaan puolustukseen ja Tyynellemerelle, ja luokittelee Venäjän “pysyväksi mutta hallittavaksi” uhaksi.

– Laajennettu ydinpelote ei enää näyttäydy itsestään selvänä amerikkalaisena velvoitteena, vaan rajatumpana ja ehdollisempana panoksena, jonka tarkoitus on pakottaa eurooppalaiset ottamaan enemmän vastuuta.

Se, että strategiassa vaietaan Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitetuista ydinaseista ja arvostellaan avoimesti liittolaisten vapaamatkustusta, ei ole Aaltolasta yksityiskohta vaan viesti.

– Vahvasti subventoitu amerikkalainen ydinasekilpi on murenemassa. Euroopalle, ja erityisesti ydinaseettomille etulinjan maille kuten Suomelle, tämä on strateginen taitekohta. Delegoitu pelote ei enää riitä.

Aaltola kokee, että enää ei voida väistää kysymystä, miten uskottava pelote rakennetaan maailmassa, jossa Yhdysvaltain turvatakuut ovat kapeampia, ehdollisempia ja aiempaa transaktionaalisempia. Hän pohtii, että mitä nyt.

– Euroopan on siirryttävä mukavuusalueelta kyvykkyyteen: vahvistettava poliittista yhtenäisyyttä, syvennettävä Ranskan ja Ison-Britannian ydindialogia ja rakennettava aidosti eurooppalainen pelotekulttuuri, sillä pelote, jota pidetään itsestään selvänä eikä vahvisteta, pettää juuri silloin kun sitä eniten tarvitaan, Aaltola sanoo.

– On aika herätä tässäkin suhteessa, hän lisää.

Aaltolan käsittelemän Yhdysvaltain strategian mukaan Yhdysvaltain liittolaisten Euroopassa, Lähi-idässä ja Etelä-Koreassa on huolehdittava omasta puolustuksestaan Yhdysvaltain aiempaa rajatummalla tuella. Strategiassa korostuu myös Yhdysvaltain asettaminen etusijalle oman maan turvallisuuden vuoksi ja Kiinan vaikutusvallan vastustaminen.

Grönlannin osalta luvataan esimerkiksi puolustusministeriön toimesta taata presidentille vaihtoehtoja, jotta Yhdysvalloilla on sotilaallinen ja kaupallinen pääsy avainalueelle Arktiksella, erityisesti Grönlannissa.

