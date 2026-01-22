Verkkouutiset

Taisteluita Kupjanskin lähellä sijaitsevassa metsässä. / mil.gov.ua

”Pellot täynnä ruumiita” – Etulinjan kaupungissa raju verilöyly

  • Julkaistu 22.01.2026 | 11:33
  • Päivitetty 22.01.2026 | 11:33
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan joukot torjuvat venäläisten hyökkäyksiä Kupjanskissa.
Itä-Ukrainan Harkovan alueella sijaitsevan Kupjanskin laitamilla tapetaan jopa 30 venäläissotilasta päivässä, kertoo Ukrainan kansalliskaartin 2. Khartia-armeijakunnan tiedustelu- ja iskujoukon varakomentaja ”Wolf”.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten United News -mediaan.

”Wolfin” mukaan kaupungin keskiosassa on saarrettuna noin 70 hyökkääjän sotilasta. Ukrainan joukot tietävät venäläisten suojapaikkojen sijainnit, ja tiedustelu- ja iskuryhmät ajavat heitä vähitellen ulos suojistaan.

Samaan aikaan taisteluita käydään myös kaupungin ulkopuolella.

– Vihollisen yritykset päästä kaupunkiin eivät lopu, vaikka kaikki lähestymis- ja sisääntuloväylät on tukittu. Droonimme, tykistömme ja jalkaväkemme tuhoavat 99 prosenttia kaikista kaupunkia kohti etenevistä vihollisen joukoista.

– Hyökkääjän sotilaita kuolee keskimäärin noin kymmenen päivässä, joskus 5 ja joskus 30. Pellot ovat täynnä ruumiita, ”Wolf” kertoo.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan rintamalla on käyty viimeisen vuorokauden aikana 154 taisteluyhteenottoa. Hyökkääjä on edelleen aktiivisin Pokrovskin ja Huljaipolen suunnilla.

Venäläiset menettivät muun muassa 1 070 sotilasta, yhdeksän panssarivaunua, 53 tykistöjärjestelmää ja kolme ilmapuolustusjärjestelmää.

