Pekka Toveri: Venäläisiä on neljä kertaa enemmän

Brittiläiselle The Economist -lehdelle työskentelevä data-analyytikko Sondre Solstad arvioi, että Venäjä on kärsinyt viime viikkojen aikana suurimpia tappioita koko sodan aikana.

Solstad avaa The Economistissa julkaistua analyysiaan viestipalvelu X:ssä. Satelliittikuvien perusteella on analyytikon mukaan pääteltävissä, että Venäjän päivittäiset tappiot ovat nousseet jopa yli 200 sotilaaseen päivässä.

Europarlamentaarikko ja evp-kenraali Pekka Toveri (kok./EPP) kehuu analyysia.

– Hyvä esitys Ukrainan tilanteesta, Venäjän tappioista ja taisteluiden painopisteistä. Venäläisiä kaatunut noin 2,5 kertaa enemmän kuin ukrainalaisia, Toveri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Valitettavasti venäläisiä on neljä kertaa enemmän, eli tämä ei vielä riitä Venäjän pysäyttämiseen.

Solstadin mukaan Venäjän eteneminen on edelleen hidasta, mutta nopeutumisen merkkejä on havaittavissa.

Our analysis of data from the front lines in Ukraine suggests Russia is suffering its heaviest losses of the conflict so far. We use satellites to track the fighting:https://t.co/Mjp0YEAaKt

— Sondre Ulvund Solstad (@Sondreus) July 9, 2025