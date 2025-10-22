Verkkouutiset

Vladimir Putinin ja Donald Trumpin kuvilla koristeltuja maatuska-nukkeja Moskovassa. AFP / LEHTIKUVA / OLESYA KURPYAYEVA

Pekka Toveri: Venäläiset vievät Washingtonia kuin laskiämpäriä

Kokoomusmepin mielestä Euroopassa on turha odotella amerikkalaisten päätöksiä.
Europarlamentaarikko (EPP/kok.) ja kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri arvioi Moskovan pelanneen onnistuneesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoa.

Toveri kommentoi X-palvelussa tietoja, joiden mukaan Trumpin ja Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kaavailtua huipputapaamista ei olekaan tulossa lähitulevaisuudessa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin oli mediatietojen perusteella määrä tavata tätä ennen amerikkalaiskollegansa Marco RubioCNN:n lähteiden mukaan tätäkään tapaamista ei ole tulossa.

– Venäläiset ovat tässä valitettavan taitavia ja vievät Trumpin hallintoa kuin laskiämpäriä, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri lataa.

Donald Trump on väläytellyt viime aikoina amerikkalaisten Tomahawk-ohjusten antamista Ukrainalle. Linja kuitenkin muuttui Valkoisen talon ja Kremlin keskustelujen jälkeen.

Toverin mukaan Venäjä torjui onnistuneesti amerikkalaisten ohjusten toimittamisen Ukrainalle ja ”lopetti USA:n tuen” yhdellä puhelinsoitolla.

Arvion perusteella Euroopan olisi nyt toimittava omin päin ja välittämättä Yhdysvalloista.

– Turha tässä jenkkejä odotella, tehdään Euroopassa vain omia päätöksiä, evp-kenraali toteaa.

