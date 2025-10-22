Pekka Toveri: Venäläiset vievät Washingtonia kuin laskiämpäriä

Europarlamentaarikko (EPP/kok.) ja kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri arvioi Moskovan pelanneen onnistuneesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoa.

Toveri kommentoi X-palvelussa tietoja, joiden mukaan Trumpin ja Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kaavailtua huipputapaamista ei olekaan tulossa lähitulevaisuudessa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin oli mediatietojen perusteella määrä tavata tätä ennen amerikkalaiskollegansa Marco Rubio. CNN:n lähteiden mukaan tätäkään tapaamista ei ole tulossa.

– Venäläiset ovat tässä valitettavan taitavia ja vievät Trumpin hallintoa kuin laskiämpäriä, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri lataa.

Donald Trump on väläytellyt viime aikoina amerikkalaisten Tomahawk-ohjusten antamista Ukrainalle. Linja kuitenkin muuttui Valkoisen talon ja Kremlin keskustelujen jälkeen.

Toverin mukaan Venäjä torjui onnistuneesti amerikkalaisten ohjusten toimittamisen Ukrainalle ja ”lopetti USA:n tuen” yhdellä puhelinsoitolla.

Arvion perusteella Euroopan olisi nyt toimittava omin päin ja välittämättä Yhdysvalloista.

– Turha tässä jenkkejä odotella, tehdään Euroopassa vain omia päätöksiä, evp-kenraali toteaa.