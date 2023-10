Pekka Toveri: Venäläiset eivät todellakaan ymmärrä suomalaisia

Kokoomuksen kansanedustajan, kenraalimajuri evp:n Pekka Toverin mukaan venäläiset eivät todellakaan ymmärrä suomalaisia.

– Mitä enemmän tönit ja yrität pelotella meitä, sitä enemmän tönimme takaisin ja lisäämme sinnikkyyttämme, Pekka Toveri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa Ulkopoliittisen instituutin johtajan Matti Pesun kirjoitukseen kaasuputken vaurioista. Kirjoituksessaan Pesu huomauttaa, että Nato-jäsenyyden myötä Venäjä pyrkii luomaan Suomesta viholliskuvaa ja venäläisille Suomesta pyritään luomaan kuvaa Venäjälle vihamielisestä ”Yhdysvaltain vasallivaltiosta”.

Tähän narratiiviin kuuluu myös Suomen pelottelu erilaisilla keinoilla.

– Kriittisen infrastruktuurin sabotointi sopii pelottelustrategiaan. Venäjä haluaa kylvää pelkoa suomalaisten päättäjien ja kansalaisten keskuudessa. Todennäköisenä tavoitteena on rajoittaa liittolaisten läsnäoloa Suomessa sekä Nato-jäsenyyden syvyyttä, Pesu kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Pesu huomauttaa, että putkeen tehty sabotaasi tapahtui Suomen ja Viron aluevesien ulkopuolella. Vaikka Venäjä osoittautuisi tuhotyön tekijäksi, se ei ole teollaan loukannut kummankaan maan suvereniteettia. Hän kuitenkin huomauttaa, että kukaan ei tiedä, oliko sabotaasi vasta alkusoittoa suuremmalle tapahtumasarjalle vai jääkö se yksittäiseksi teoksi.

Good points from Pesu. Russian really don´t understand Finns. The more you push and try to indimitate us, the more we push back and raise our resilience. https://t.co/QpcxFAmW0N

