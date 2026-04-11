Pekka Toveri: Vaikka Unkarin oppositio voittaisi, vaara ei poistu

Vaikka Unkarin pitkäaikainen pääministeri Viktor Orban häviäisikin sunnuntaiset parlamenttivaalit, ei tämän muodostama poliittinen vaara suinkaan katoa. Näin varoittaa europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok.) viestipalvelu X:ssä. Orban tuskin luopuisi politiikasta edes vaalitappion jälkeen, eikä Unkarin turvallisuuskoneistoon voi Orbanin pitkän hallituskauden jälkeen heti luottaa, Toveri kirjoittaa.

Venäjämielisestä ulkopolitiikastaan tunnetun Orbanin Fidesz-puolue on mielipidemittausten perusteella häviämässä vaalit Fideszistä eronneelle Peter Magyarille ja tämän perustamalle Tisza-puolueelle. Orban on toiminut Unkarin pääministerinä vuodesta 2010.

– Orban on tehnyt kaikkensa voittaakseen vaalit. Äänestyspiirien jako, äänten laskenta, ulko-unkarilaisten rekrytointi, ”äänestysturismi” vaa’ankieli äänestyspiireihin, äänien ostaminen, vapaan median estäminen jne. Silti tiukat vaalit tulossa, Toveri kirjoittaa.

– Ja vaikka oppositio voittaisi, vaara ei poistu. Orban on 16 vuoden aikana rakentanut korruptoituneen hallinnon joka pyrkisi varmasti sabotoimaan uudistuksia sisältäpäin. Tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut ovat Venäjän läpäisemiä ja niihin ei voisi luottaa vielä vuosiin.

Oikeuslaitoksen puolueettomuus on Orbanin valtakauden jälkeen mennyttä, ja talouselämä on pitkälti pääministerin liittolaisten hallussa, Toveri arvioi. Jos Orban häviää vaalit, pyrkii hän todennäköisesti uudestaan valtaan jälleen neljän vuoden päästä, europarlamentaarikko uskoo.

– Demokratiaa pitää puolustaa joka päivä ja valppaana pitää olla, Toveri kehottaa.

