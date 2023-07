Pekka Toveri: Ukraina ei ole vielä käyttänyt kaikkia korttejaan

Kenraalimajuri (evp.), kansanedustaja Pekka Toveri (kok.) arvioi Verkkouutisten Ukraina-katsauksessa, että menestyksekäs läpimurtohyökkäys edellyttäisi mekanisoidun joukon keskitettyä käyttöä nopeassa, porrastetussa hyökkäyksessä, missä aselajien yhteistyö olisi saumatonta.

– Perustyökaluna olisi mekanisoitu pataljoona osana prikaatin hyökkäystä. Vaativa tehtävä, joka edellyttää osaamista kaikilla tasoilla joukkueesta prikaatin johtoon asti, Toveri toteaa.

– Tähän ei ukrainalaisilla näytä olevan vielä aivan riittävää osaamista.

Toveri huomauttaa, että Ukrainan joukkojen koulutustason haasteet ovat olleet tiedossa. Länsimaiden koulutustuesta huolimatta osaamistaso ei ole vielä tarvittavalla tasolla.

Pahin osoitus koulutustason haasteista on Zaporizhzhjan rintamalla kesäkuun 9. päivänä nähty Ukrainan hyökkäys, jossa vaurioitui yli kymmenen joukkojen omaa panssarivaunua. Osa vaunuista saatiin myöhemmin evakuoitua ja korjattua takaisin taistelukuntoon.

Taktisena heikkoutena jonomuodostelma

Toverin mukaan Ukraina voi olla pakotettu käyttämäänsä jonomuodostelmaan etenkin, mikäli se ei ole saanut tiedusteltua hyökkääjän miinojen tarkkaa sijaintia. Epäsuoran tulen käyttäminen on hyvä ja arvokas tuki hyökkäykselle, mutta Toverin mukaan vaikuttaa, että Ukrainan käytössä on usein ylhäältä etukäteen päätetty tulisuunnitelma, jota hyökkäävällä joukolla ei tilanteen kehittymisen myötä ole kykyä tai mahdollisuutta muuttaa.

– Periaatteessa sama ongelma, kuin venäläisillä näyttää olevan, Toveri toteaa.

Vaikeuksia näyttää olevan myös viestiyhteyksien luomisessa hyökkäävistä komppanioista tuliasemiin. Komppania on myös evp-kenraalin mukaan hyökkäyksen kannalta aivan liian pieni joukko, sillä sillä ei ole voimaa menestyksen hyväksikäyttöön ja selustaan jääneiden venäläisten joukkojen tuhoamiseen. Pienetkin tappiot pysäyttävät hyökkäyksen, Toveri toteaa.

Koulutustason ja liian pienten joukkojen lisäksi hyökkäyksen ongelmat koostuvat muun muassa aselajien yhteistyön hallinnan puutteesta. Lisäksi Venäjän ilmaylivoima tuo omia ongelmiaan.

– Hyökkäykset tulisi myös keskittää paremmin. Mekanisoidussa raivauksessa raivausvaunuja menetetään eri syistä jolloin kalustoa tulee olla riittävästi niin, että hyökkäys ei pysähdy muutaman vaunun menetykseen, Toveri toteaa katsauksessaan.

– Ukrainalaiset eivät myöskään näytä hyödyntävän parempia pimeätoimintavälineitään, jotka antaisivat edun yöhyökkäyksessä. Ilmeisesti koulutustaso vaikuttaa tässäkin asiaan, hän jatkaa.

Venäjä puolestaan on kyennyt parantamaan taktiikkaansa muun muassa tiedustelun, tykistön ja miinoitteiden hyödyntämisen suhteen. Erityisesti miinoitteet vaikuttavat olevan Ukrainalle ongelma.

Kortteja vielä paljastamatta

Toverin mukaan edellä kuvatut syyt vaikuttavat olevan syynä sille, miksi suurempia läpimurtoja ei ole vielä saavutettu. Ukraina on kuitenkin muuttanut taktiikkaansa. Lisäksi sillä on edelleen käyttämättömiä kortteja.

– Suurin osa vastahyökkäykseen varatuista joukoista on edelleen irti taisteluista. Tähänastisilla hyökkäyksillä on selvitetty venäläisten ryhmitystä ja taktiikkaa, päästy useammassa suunnassa läpi Venäjän suojavyöhykkeestä, kulutettu venäläisten joukkoja ja jatkettu menestyksekkäästi iskuja selustaan venäjän komento- ja huoltorakenteen lamauttamiseksi, Toveri listaa.

– Samalla on myös varmasti opittu omista virheistä ja kehitetty omaa taktiikkaa.

Ukraina on saamassa Yhdysvalloista 155 millimetrin kuorma-ammuksia, joilla tykistön tulivoiman saa moninkertaistettua. Siten Ukrainalla on edellytyksiä toteuttaa suurempi vastahyökkäys, kun tilanne arvioidaan edulliseksi. Sellainen on Toverin mukaan odotettavissa viimeistään elokuun puolella.

Toinen vaihtoehto on operatiivinen manööveri. Siihen Ukrainalla olisi mahdollisuus Dnipron etelärannalla Hersonin kaakkoispuolella. Toinen mahdollinen suunta on Kahovkan patoaltaan ylitys. Kolmas on Bahmut, missä Ukraina on ollut erityisen aktiivinen viime aikoina.

– Vaikka taistelut ovat toistaiseksi jonkin verran rauhoittuneet, kesän kuluessa on odotettavissa raskaampia taisteluita. Ukraina pyrkinee saamaan aikaan suurempaa menestystä valaakseen uskoa sekä omaan kansaan että länsimaihin voiton mahdollisuuksista, Toveri kertoo.

– Venäjä pyrkii puolestaan sitkeästi pitämään kiinni valtaamistaan alueista sodan pitkittämiseksi ja Ukrainan väsyttämiseksi.