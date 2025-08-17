Pekka Toveri: Tämä on Venäjän suurin heikkous

Venäjän heikko kohta on maan talous, ja tätä lännen pitäisi hyödyntää. Näin esittää kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Toveri viittaa The Kyiv Postin uutiseen, jonka mukaan valtavien budjettialijäämien kanssa kamppailevalla Venäjällä leikataan nyt sotilaiden bonuksia useilla alueilla. Ainakin neljällä Venäjän alueella sotilaiden korvauksiin kohdistuu miljoonaleikkauksia, samalla kun bonusrahoja maksetetaan enemmän joillakin harvoilla alueilla enemmän. Käytännössä Venäjälle luodaan kastijärjestelmää, jossa sotilaan asuinpaikka määrää tämän arvon, lehti kirjoittaa.

The Kyiv Postin mukaan Venäjän budjettialijäämä on vuoden 2025 ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana noussut yli 52 miljardiin euroon, ajanjaksolle budjetoidun alijäämän ollessa 12,5 miljardia euroa. Suuren alijäämän syinä ovat etenkin laskevat öljy- ja kaasutulot, nousevat puolustusmenot ja laskevat verotuotot.

Myös Suomen Pankki on kiinnittänyt huomiota Venäjän heikkoihin talouslukemiin. Alijäämän lisäksi haasteina ovat myös hiipuva kasvu ja supistunut teollisuustuotanto, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) kuvaili tuoreessa katsauksessaan.

Mikäli Yhdysvallat asettaisi Venäjälle uusia talouspakotteita, maan heikkenevä taloustilanne voisi vaikeutua entisestään jopa huomattavasti, katsauksessaan arvioitiin.

Pekka Toveri kehottaa tarttumaan tilaisuuteen.

– Talous on Venäjän suurin heikkous, siihen pitäisi iskeä enemmän, europarlamentaarikko kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.