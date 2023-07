Pekka Toveri: Rahan kaataminen ei soten tilannetta ratkaise

Kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri toteaa Twitter-julkaisussaan, että raha ei soten tilannetta ratkaise.

Hän viittaa terveydenhuollon professori Kristiina Patjan haastatteluun Helsingin Sanomissa. Haastattelussa Patja toteaa saman: ongelmat eivät ole ratkaistavissa rahalla.

– ”Mutta ei raha tilannetta ratkaise.” Juuri näin, Toveri twiittaa.

Patja sanoo haastattelussa Helsingin Sanomille, että tilanteen ratkominen tulisi aloittaa tarkastelemalla kaikkea sitä työtä, joka on turhaa. Ja sitä on paljon.

– Ensimmäisenä pitäisi pysähtyä pohtimaan, onko työtehtävä tärkeä lainkaan. Esimerkiksi kardiologi joutuu kirjoittamaan Kela-lausuntoja potilaan tarvitsemaan verenohennuslääkkeeseen, vaikka hän on juuri arvioinut, että tämä tarvitsee lääkkeen ja laatinut reseptin. Sen pitäisi riittää, Patja havainnollistaa.

Professorin mukaan on ongelma, että lääkärit ja psykiatrit joutuvat käyttämään työaikaansa lausuntojen tehtailuun. Ajan voisi käyttää paremmin potilaan kanssa.

– Yhden lausunnon tekemiseen voi kulua viisi minuuttia, mutta jos niitä viisiminuuttisia on kymmenittäin viikossa, se lohkaisee työajasta jo ison osan, hän kertoo.

– Meillä on tietojärjestelmät sitä varten. Kela lähettää valtavia määriä kirjeitä asiakkailleen joka vuosi, mikä järki siinä on? Tällaisista ikivanhoista tavoista on näköjään mahdoton oppia pois, hän jatkaa.

Edustaja Toveri kirjoittaa, että rahan kaataminen nykyiseen toimimattomaan järjestelmään on syytä lopettaa.

– Parempaa ja pitkäjänteisempää suunnittelua, organisointia, johtamista, priorisointia ja kustannustehokkuutta kaivataan, ei rahan kaatamista toimimattomaan järjestelmään niin kuin on vuosia tehty, hän toteaa twiitissään.

Patja sanoo HS:lle myös, että nykyinen terveyskeskusjärjestelmä on eriarvoistava ja johtaa tilanteisiin, joissa ihmisiä johdetaan kalliisti. Sitä hän muuttaisi palauttamalla käyttöön vanhan omalääkärijärjestelmän.

Omalääkärijärjestelmän puolesta pitkään puhunut HUS-yhtymän diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen allekirjoittaa Twitterissä Patjan kommentin.

– Mallia voisi Suomeen ottaa Tanskan omalääkärijärjestelmästä, Lehtonen twiittaa.