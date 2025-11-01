Pekka Toveri: Mikä länttä vaivaa?

Ukrainalle mahdollisesti toimitettaviin Tomahawk-risteilyohjuksiin liittyen on saatu uutta tietoa. Yhdysvaltain puolustusministeriö on näyttänyt vihreää valoa asialle arvioituaan, ettei ohjusten toimittaminen vaikuttaisi kielteisesti Yhdysvaltojen omiin varastoihin. Lopullinen poliittinen päätös on kuitenkin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin käsissä.

Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok./EPP) ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa Pentagonin arvioon.

– Oli kyllä tiedossa että oma tarve oli vain tekosyy olla luovuttamatta Tomahawkeja.

Toveri yhdistää Tomahawkit myös aiempaan tilanteeseen ATACMS-tykistöohjuksien osalta.

– Samaan tapaan Bidenin hallinto kieltäytyi antamasta ATACMS-tykistöohjuksia, vaikka yli tuhat oli vanhenemassa varastossa ja odotti poistoa, hän sanoo.

– Mikä länttä vaivaa? europarlamentaarikko kysyy.

Toveri on lisännyt julkaisunsa yhteyteen CNN-lähteen, johon hän viittaa. Sen mukaan Trump kertoi aiemmin tässä kuussa lounaan yhteydessä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Valkoisessa talossa, että mieluummin ei toimittaisi ohjuksia Ukrainalle. Trump perusteli päätöstään toteamalla, että ”emme halua luovuttaa asioita, joita tarvitsemme oman maamme suojaamiseen.” Lisäksi hän totesi, että Tomahawk-ohjukset ovat voimakkaita aseita, joiden käyttö voi johtaa eskalaatioon.

Aiemmin Trump on kuitenkin sanonut toimittavansa pitkän kantaman Tomahawk-risteilyohjuksia Ukrainan tueksi, mikäli Venäjän presidentti Vladimir Putin ei lopeta sotatoimiaan Ukrainassa. Ennen Ukrainan presidentin kanssa käymäänsä keskustelua hän osoitti myöntyneisyyttä, mutta pyörsi myöhemmin ajatuksensa todeten, ettei Ukrainalle toistaiseksi oltaisi toimittamassa ohjuksia. Lähteiden mukaan muutos näkemyksessä olisi kytköksissä keskusteluun Venäjän presidentin kanssa.