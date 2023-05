Pekka Toveri ”lihamylly”-arviosta: Tämä on Ukrainan paras mahdollisuus

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi Twitterissä, että Ukrainan paras mahdollisuus löytyy liikkuvasta taistelusta.

Hän kommentoi Twitterissä brittiläisen maasodan asiantuntijan, tohtori Jack Watlingin analyysiä Venäjän taktiikoista. Watlingin mukaan Venäjä on muuttanut jalkaväen taktiikkaansa sodan edetessä. Nyt se jakaa jalkaväkensä linja-, hyökkäys-, erikois- ja kertakäyttöjoukkoihin.

– Linjajalkaväkeä käytetään suurelta osin puolustusoperaatioihin. Kertakäyttöistä jalkaväkeä käytetään jatkuvaan taisteluun joko ukrainalaisten tuliasemien tunnistamiseksi, joihin erikoisjoukot sitten hyökkäävät, tai ukrainalaisten puolustuksen heikkojen kohtien löytämiseksi johon hyökkäysjoukot iskevät, Watling kirjoittaa.

Hänen mukaansa joukkojen tappiot jakautuvat hyvin epätasaisesti johtuen joukkojen erilaisista tehtävistä. Niiden suurimpana heikkoutena hän pitää taistelumoraalia, Venäjän vahvuus taas on insinööri- ja pioneeritoiminta.

Watlingin katsaus toteaa, että Venäjän joukot kykenevät parantamaan ja kehittämään toimintaansa. Suuri osa parannuksista on kuitenkin reaktiivista.

– Sen tarkoituksena on korjata venäläisten yksiköiden vakavia puutteita. Tuloksena on rakenne, joka ajan mittaan parantaa välittömästi kohtaamiensa ongelmien hallintaa, mutta jolla on myös vaikeuksia ennakoida uusia uhkia, hän toteaa.

– Jos Ukraina pystyy häiritsemään Venäjän puolustuslinjoja ja asettamaan sen dynaamiseen tilanteeseen, hyökkääjän yksiköt menettävät todennäköisesti nopeasti koordinaationsa. Esimerkiksi ilmataisteluympäristön muutokset ovat johtaneet nopeasti venäläisten veljeskohtauksiin.

Toverin mukaan Watlingin analyysi on erinomainen.

– Venäläiset oppivat ja osaavat käyttää vahvuuksiaan, muun muassa reserviläisiä voidaan vapaasti uhrata ammattilaisten säästämiseksi, hän kirjoittaa.

– Ukrainan paras mahdollisuus olisi liikkuvassa taistelussa jota Venäjä ei osaa. Mutta Venäjän puolustusasemien läpäisy ei ole helppoa.