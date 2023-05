Pekka Toveri IS:lle: Uudet ohjukset tuovat selkeän edun Ukrainalle

Puolustusvoimain entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kokoomuksen kansanedustaja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi Ilta-Sanomille Ukrainan vastahyökkäystä.

– Ukrainan sotilasjohdolta on tullut erilaisia signaaleja. Tällä hämmennetään pelipöytää ja pidetään venäläiset pohtimassa. Samalla luodaan painetta ja tehdään tiedusteluluonteisia hyökkäyksiä. Kaikki nämä ovat hyökkäyksen valmisteluita.

Nyt Ukraina on tehnyt vastahyökkäyksiä Bahmutin suunnalla Itä-Ukrainassa, mutta Toveri arvelee ”loppupeleissä etelän olevan suunta”.

– Se on Ukrainalle niin paljon tärkeämpi alue ja edullisempi hyökätä. Se on taloudellisesti ja psykologisesti tärkeä, ja sen avulla voidaan kiistää Krimin hallussaolo Venäjältä tai uhata Donbasia.

Toveri arvioi, että vastahyökkäyksen saavutuksena Etelä-Ukrainan ranta-alueen haltuunotto ja Krimin maakannaksen katkaiseminen olisivat ”iso asia”.

Vastahyökkäykselle oman mausteensa antaa uudet brittien toimittamat Storm Shadow-ohjukset, jotka antavat Toverin mukaan ”selkeitä etuja Ukrainalle”:

– Kantama on isompi ja sitä on vaikeaa häiritä. Ohjus käyttää GPS:ää, maastotutkaa ja lämpöhakupäätä. Tiettyjä häiveominaisuuksia on myös, joten sillä on paljon paremmat mahdollisuudet päästä kohteeseen.

Toveri kuitenkin huomauttaa, ettei kyseisiä ohjuksia ole montaa, ”joten niitä kannattaa käyttää arvokkaisiin maaleihin.”

– Kertshinsalmen silta tulee ensimmäisenä mieleen. Isku siltaan tekisi Krimin huoltamisen käytännössä mahdottomaksi, Toveri toteaa.

Toveri muistuttaa, että ”menestyksekkäässäkin hyökkäyksessä joukot kuluvat ja tappioita tulee.”