Pekka Toveri: Iranin hallinto ei kaadu muutaman päivän pommituksilla

Europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin (kok.) mukaan Yhdysvaltain ja Israelin iskut Iraniin tuskin onnistuvat vielä kaataamaan maan hallintoa. Sen sijaan on todennäköisempää, että Iran kostaa raa’asti niin Lähi-idässä laajemmin kuin myös omalla kansalleen.

– Iranin terroristihallinto joutaa toki romahtaa. Mutta onnistuuko se näin on eri juttu. Iranin mullahit taistelevat olemassaolostaan, jolloin kaikki ohjukset ja lennokit käytetään Israelia ja Lähi-Idässä olevia USAn tukikohtia vastaan, Toveri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Meppi viittaa Iranin laajaan aseistautuneiden joukkojen verkostoon esimerkiksi Irakissa ja Jemenissä. Hän pitää todennäköisenä, että nämä ryhmittymät ja Iranin vallankumouskaarti tullaan aktivoimaan muun muassa kansainvälistä meriliikennettä vastaan. Tällöin sota eskaloituisi merkittävästi.

– Iranin turvallisuusviranomaiset ovat valmiita tappamaan kansalaisiaan massamaisesti, ja [Donald] Trump petti iranilaiset jo kerran luvaten apua mutta tekemättä mitään.

– Iranin hallinto ei kaadu muutaman päivän pommituksilla, tarvitaan viikkojen kampanja yhdistettynä erikoisoperaatioihin ja Iranin opposition toimiin.

Tällaista Toveri ei odota tapahtuvan, vaikkakin positiivinen yllätys on aina mahdollinen.