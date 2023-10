Pekka Toveri: Eikö kukaan edes YK:ssa vaadi minkäänlaisia todisteita

Kansanedustaja, kenraalimajuri, Pääesikunnan ex-tiedustelupäällikkö Pekka Toveria (kok.) ihmetyttää viestipalvelu X:ssä, että ”eikö kukaan edes YK:ssa vaadi minkäänlaisia todisteita, kun Hamas väittää 500:n ihmisen kuolleen yhdessä lentopommi/ohjus-iskussa, mikä on massiivinen määrä?”

– Kuvia kuolleista ja loukkaantuneista tai edes kuvia tuhoutuneesta sairaalasta, hän kirjoittaa.

Toveri viittaa António Guterresin X-viestiin, jossa YK:n pääsihteeri kirjoitti ”olevansa kauhistunut satojen palestiinalaissiviilien tappamisesta Gazan sairaalaan tänään tehdyssä iskussa, minkä tuomitsen jyrkästi”.

– Sydämeni on uhrien perheiden kanssa. Sairaalat ja lääkintähenkilöstö ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden suojaamia.

Pekka Toveri vertaa asiaan venäläisten ohjusiskuun Krematorskissa.

– Vertailuna venäläiset ampuivat Tochka-tykistöohjuksen Krematorskin rautatieasemalle keskelle evakuoitavia 4/2022. 63 kuoli ja yli 150 loukkantui. Eli jonkinlaista suhteellisuuden tajua, lähdekritiikkiä ja malttia toivoisi YK:n johdolta. Kuin myös tietyiltä puoluejohtajilta, hän kirjoittaa.

I am horrified by the killing of hundreds of Palestinian civilians in a strike on a hospital in Gaza today, which I strongly condemn. My heart is with the families of the victims. Hospitals and medical personnel are protected under international humanitarian law.

— António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2023