Pekka Toveri ei usko IL:ssä Venäjän sotilaalliseen provokaatioon itärajalla

Kovin todennäköistä se ei ole, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kansanedustaja Pekka Toveri (kok.) arvioi Iltalehdessä.

– En jaksa uskoa – mitä ne täällä tekisivät? Sellaisen joukkoryhmän tuominen, että se olisi vakavasti otettava uhka meille, söisi reservit Ukrainasta, hän sanoo.

Periaatteessa Venäjä voisi tuoda joukkoja rajalle uhkaillakseen tai provosoidakseen, mutta käytännössä siltä puuttuu tarvittavat joukot. Suomea lähellä olevat varuskunnat ovat liki tyhjillään.

– Norjan tiedustelupalvelu arvioi, että pohjoisessa Kuolan varuskunnassa on viidesosa siitä maavoimasta, joka siellä oli aikaisemmin. Ne olivat jo valmiiksi erittäin vajaita joukkoja, Toveri sanoo.

Hybridiuhkaan, kuten turvapaikanhakijoiden työntämiseen Suomen rajalle, on vaikea keksiä vastausta.

– Siihen Natolla ei ole työvälineitä, Toveri sanoo.

Näin ei olisi, jos Venäjä siirtäisi sotilaita rajalle.

– Naton on helppo vastata. Nato voisi todeta, että ryhmitetään me sitten omia joukkoja. Nato on sotilaallisesti täysin ylivoimainen, ja tässä tilanteessa se vain korostuisi, Toveri sanoo Iltalehdelle.