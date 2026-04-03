Pekka Toveri: Droonien torjunnassa ei tule tavoitella pikaratkaisua

Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok./EPP) käsittelee ketjussaan X-viestipalvelussa ilmapuolustusta, Ukrainan lennokkeja Suomessa ja tilanteeseen liittyvää keskustelua.

– Kovasti on ollut keskustelua ja syyttelyäkin Ukrainan lennokeista Suomessa. Ilmapuolustuksessa on aukkoja, vääriä investointeja tehty, miksei osteta nopeasti myyntimiesten tarjoamia käänteentekeviä järjestelmiä ja niin edelleen, Toveri listaa.

Hänen mukaansa viranomaisten toiminnassa on jonkin verran parannettavaa, etenkin kansalaisten varoittamista ja tiedottamistakin voisi petrata. Hän kuitenkin painottaa, että korjaavia toimia on jo tehty.

– Uusi tilanne kaikille, opiksi otetaan, Toveri toteaa.

Europarlamentaarikko muistuttaa, että puolustusvoimat on perusvalmiudessa ja valmiutta on jonkin verran nostettu.

– Rauhan ajan resursseilla ja toimivaltuuksilla mennään. Puolustusvoimat on pääosin koulutusorganisaatio, valmiita joukkoja ei ole kuin erikoisjoukot ja pieni osa meri- ja ilmavoimia.

Toverin mukaan myös nämä joukot tarvitsevat reserviläisiä pitempiaikaiseen operointiin.

– Rauhan ajan puolustusvoimat on pieni. Vuonna 1985 puolustusvoimissa oli 20.000 henkilökuntaan kuuluvaa. Nyt vain noin 13.000, kiitos muun muassa 2010-luvun leikkausten. Henkilöstö riitti 2020 vain auttavasti lakisääteisten tehtävien hoitoon.

Sen jälkeen valmiutta on kohotettu, kertauksia lisätty ja satoja ihmisiä lähetetty Nato-tehtäviin.

– Uudet kyvyt kuten avaruus ja kyber tarvitsevat nekin väkeä. Henkilöstöä on liian vähän ja kovilla jo valmiiksi. Eikä uutta henkilökuntaa tule nopeasti. Koulutus ottaa aikaa.

Jos halutaan merkittävä ja pitkäaikainen valmiuden kohottaminen Kaakkois-Suomeen, Toverin mukaan pitää kutsua reserviläisiä palvelukseen ilmatorjuntaan ja ilmavoimillekin.

– Sitten puhutaankin jo valmius- ja puolustustilalakien voimaan saattamisesta. Siihen ei kuitenkaan kannata vielä mennä.

Toveri kertoo myös, miksi uusia drone-torjuntakykyjä ei ole käytössä.

– Puolustusvoimilla oli vuosikymmeniä vain minimiresurssit käytössä. Viime vuosien lisäresursseilla on vasta täytetty aikaisempien vuosien mittavia materiaalipuutteita. Rahaa uusiin kykyihin on vasta avautumassa.

Eikä suorituskyky Toverin mukaan synny hetkessä, erityisesti kun tutkimus- ja hankintahenkilöstöä on auttamattomasti liian vähän.

– Markkinamiehet mainostavat omia tuotteitaan näyttävästi, mutta se ei ole sama kuin testattu, toimiva ja kokonaisuuteen meille sopiva ratkaisu.

Hän näkee, että pikalaastarit tulevat yleensä kalliiksi eivätkä välttämättä edes toimi.

– Puolustusvoimat rakentaa kokonaisjärjestelmää, jossa tarvitaan sekä hävittäjiä että drooneja ja niiden torjuntaa. Yksi ei sulje toista pois. Ja keskeistä on pitää nykyjärjestelmät valmiina, valmius ei voi laskea.

Toveri painottaa, että markkinamiehet tarjoavat helposti ratkaisuja, mutta kokonaisuuden hahmottaminen tekee tilanteesta monimutkaisen.

– Helppo sanoa, että droonitorjuntajärjestelmä tarvitsee vain vaikka 20 henkilöä. Tarve on vähintään neljä kertaa enemmän jatkuvaan toimintaan. Plus ylläpito, korjaus, vartiointi, hän sanoo.

– Entäpä laitteiden suojaus, vastustaja kun tuskin jättää niitä rauhaan? Asemien valmistelu ja suojarakenteet. Jatkuva kyky modernisoida koska teknologiat kehittyvät nopeasti. Tarvitaan taas lisäväkeä. Miten muuten toimii talvella? Onko turvallinen käyttää siviilien seassa ja niin edelleen, Toveri lisää.

Omaan kokemukseen nojaten Toveri muistuttaa, että maltti on välillä valttia.

– Puolustusvoimat on hankkinut droonin torjuntaan kykyjä, mutta ei vielä massamaisesti. Asioita vielä selvitetään, yhdessä ilmeisesti ukrainalaisten kanssa.

Europarlamentaarikon mukaan Puolustusministeriön tulisi muuttaa hankintajärjestelmiään joustavammiksi ja nopeammiksi.

– Oppia on syytä ottaa niiltä, jotka parhaiten osaavat. Ja myös ostaa valmiita järjestelmiä, kun on todennettu, että ne toimivat ja että on todelliset mahdollisuudet niiden käyttöönottoon.

Hän painottaa, että henkilöstöä tarvitaan lisää, pelkkä raha ei riitä.

– Yhteistoimintaa muiden viranomaisten kanssa tulee edelleen kehittää. Tähtäimessä on toimiva sodan ajan järjestelmä, ei mikään pikaratkaisu iltapäivälehtien miellyttämiseksi. Se ei tapahdu hetkessä.

Toveri uskoo vakaasti, että puolustusministeriössä tiedetään, mitä pitää tehdä.

– Keskustelua pitää kuitenkin hyväksyä, ja olisi hyvä, jos puolustusministeriö osallistuisi siihen, vaikka hommia on muutenkin. Rauhoittaisi kansalaisia, hän linjaa.