Pekka Toveri arvostelee Venäjä-uutisointia: Valheen toisto ei tee sitä todeksi

Puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri evp Pekka Toverin mukaan Venäjän esittämiin sotaväitteisiin pitää suhtautua suurella varauksella.

Hän on jakanut Twitterissä Helsingin Sanomien kommenttikirjoituksen otsikolla ”Venäjä väittää tuhonneensa jo kuusi Ukrainan Himars-raketin­heitintä ja saattaa puhua totta”. Siinä muistutetaan, että väitteen yhteyttä todellisuuteen on vaikea tietää, mutta kirjoituksen mukaan ”Venäjällä on kiistatta ohjus- ja tiedustelujärjestelmiä, joiden avulla se voi Himarseja tuhota”.

Toveri tyrmää Venäjän väitteen.

– Se että Venäjän puolustusministeriö toistaa valetta, ei tee sitä todeksi. Kannattaisi hieman tarkastella Venäjän esittämiä ”todisteita” kriittisesti ennen kuin alkaa toistaa niitä, hän kommentoi HS:n kirjoitusta.

