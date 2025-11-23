Verkkouutiset

Mielenosoittajia COP30-kokouksen ulkopuolella. AFP / LEHTIKUVA / MAURO PIMENTEL

Pauli Aalto-Setälä: Ilmastokokouksen lopputulos jäi riittämättömäksi

  • Julkaistu 23.11.2025 | 17:54
  • Päivitetty 23.11.2025 | 17:54
  • Ilmastonmuutos
Kokoomuksen kansanedustaja syyttää öljyvaltioiden intressejä päätöslauselman vesittämisestä.
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä harmittelee tiedotteessaan Brasilian Belemissä pidetyn COP30-ilmastokokouksen laihaa antia. Aalto-Setälä edusti kokouksessa eduskunnan talous- ja ympäristövaliokuntia.

Kokouksen lopputulos oli Aalto-Setälän mukaan kompromissi ja riittämätön fossiilisten polttoaineiden vähentämisen osalta. Hän kertoo, ettei ole tyytyväinen lopulliseen päätöslauselmaan.

– Ilmaston lämpenemisen kannalta ylivoimaisesti tärkeintä on fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen, josta kokous ei saanut päätöslauselmaansa riittävän tiukkaa ja selkeää kantaa, Aalto-Setälä sanoo.

Toisaalta valopilkkujakin on. Yhdeksi tällaiseksi hän listaa sen, että monikansallista 1,5 asteen tavoitetta ei purettu. Kokoomusedustaja kuitenkin huomauttaa, että öljyvaltioiden intressit estivät tavoitteen saavuttamisen konkretiasta sopimisen.

Vaikka kokouksen lopputuloksesta tulikin pannukakku, painottaa Aalto-Setälä, että puhtaan energian kysyntä tule kasvamaan jatkossakin.

– Fossiilisista polttoaineista luopuminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi niin talouden, ruuantuotannon kuin elämän säilymisen kannalta, Aalto-Setälä linjaa.

Suomalaisten yritysten vahva läsnäolo kokouksessa taas korostaa Suomen keskeistä asemaa puhtaan siirtymän ratkaisuissa.

– Meillä on Suomessa osaava ja kilpailukykyinen yrityskenttä, jolla on huippuluokan ratkaisuja niin puhtaaseen sähköntuotantoon kuin myös varautumiseen ja huoltovarmuuteen, Aalto-Setälä iloitsee.

– Oma energiantuotantomme on jo lähes kokonaan puhdasta. Seuraavaksi pitää tavoitella tämän osaamisen viemistä globaalisti. Suomalaisen huipputeknologian vieminen maailmalle on paitsi ekoteko, myös merkittävä taloudellinen mahdollisuus Suomelle.

