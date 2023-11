Patriot-ohjuspatterit pudottivat kaksi hävittäjää ja kolme helikopteria viidessä minuutissa Venäjän ilmatilassa

Ukrainan käyttöönsä saamat Patriot-ilmapuolustusjärjestelmät pudottivat kaksi hyökkääjän hävittäjää ja kolme helikopteria viidessä minuutissa Venäjän ilmatilassa viime toukokuussa, Ukrainan ilmavoimien tiedottaja, eversti Juri Ignat vahvistaa ukrainalaiselle Novynarnia-uutissivustolle.

Ignatin mukaan kyseessä olivat Venäjän ilmavoimien Su-34-hävittäjäpommittaja, Su-35-hävittäjä ja kolme Mi-8-helikopteria. Ne ammuttiin alan Venäjän Brjanskin alueen yllä 13. toukokuuta.

Ennen Ignatin vahvistusta asialla oli spekuloitu julkisuudessa innokkaasti.

– Se oli loistava operaatio, jota johti ilmavoimien komentaja. Epätyypillisten, päättäväisten toimien ansiosta Patriot-ohjusjärjestelmät tuhosivat viidessä minuutissa viisi ilma-alusta kerralla Brjanskin suunnalla, josta käsin venäläiset pommittivat pohjoisia alueitamme täsmäpommeilla, hän sanoo.

Toukokuun 13. päivän tapahtumien jälkeen ulkomailta lahjoitetut Patriot-järjestelmät ampuivat alas myös muita venäläisiä lentokoneita. Tämä johti Ignatin mukaan Venäjän ilmataktiikan muutokseen.

– Toinen Su-35-hävittäjä ammuttiin alas [Patriot-järjestelmällä] Mustanmeren yllä. Se tapahtui hieman Brjanskin alueen tapahtumien jälkeen. Ja sen jälkeen he (venäläiset) lopettivat lentämisen siellä hetkeksi, koska he ymmärsivät, että se on vaarallista, koneet voidaan ampua alas, Ignat kertoo.