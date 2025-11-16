Partisaanit iskivät Venäjän linjojen takana

Partisaaniryhmä Atesh on ilmoittanut iskeneensä Venäjän linjojen takana. Ryhmän mukaan he ovat sabotoineet rautatieinfrastruktuuria Venäjän miehityksen alaisella Zaporižžžjan alueella, kertoo Kyiv Independent, joka ei kuitenkaan ole pystynyt vahvistamaan väitteitä.

Ateshin mukaan sen jäsenet sytyttivät tuleen rautatien relekaapin Novobohdanivkan kohdalla, noin 50 kilometrin päässä etulinjasta. Ryhmä väittää, että sabotaasi pysäytti venäläisten sotilasjunien liikkumisen välittömästi.

Partisaanien mukaan junien pysähdyttyä ukrainalaisjoukot onnistuivat iskemään paikalle jääneisiin kuljetuksiin ohjus- ja tykistöiskuilla. Ateshin mukaan toiminta häiritsi Venäjän logistiikkaa ja vaikeutti tarvikkeiden toimittamista miehitysjoukoille.

Ryhmä väittää sabotaasin vaikuttaneen myös polttoaine- ja ammustoimituksiin, mikä heidän mukaansa on vaimentanut taistelujen intensiteettiä alueella.

Atesh on aiemminkin toteuttanut sabotaasioperaatioita Venäjän alueella sekä Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa, mutta sen tämänkertaisia väitteitä ei ole toistaiseksi voitu vahvistaa riippumattomien lähteiden avulla.