Ukrainan ATESH-partisaanien mukaan venäläisten omat komentajat kiduttavat ja teloittavat karkureita Etelä-Ukrainassa, erityisesti Hersonin alueella. Partisaaniliike on raportoinut joukkokostotoimista niitä vastaan, jotka eivät halua totella Venäjän armeijan raakoja käskyjä.

ATESH-partisaaniliike on aktiivisesti vastustanut Venäjän miehitystä vuodesta 2022 lähtien Ukrainan väliaikaisesti miehitetyillä alueilla sekä myös itse Venäjän.

Kremlin yrityksistä huolimatta murskata vastarinta ATESH jatkaa venäläisten karkurien ja ukrainalaisten kannattajien rekrytointia järjestämällä sabotaasioperaatioita rautateillä, tehtaissa, sotilasyksiköissä ja ampumatarvikevarastoilla.

Tällä hetkellä jotkut venäläiset taistelevat pakosta, mutta monet muut palvelevat sopimussuhteessa palkan ja sosiaalietuuksien motivoimana.

Etelä-Ukrainassa taistelevan 104. ilmahyökkäysdivisioonan päämajan lähteet kertoivat, että komentajat loivat liikkuvia ryhmiä vangitakseen sotilaita, jotka yrittävät poistua asemistaan . Nämä ryhmät toimivat paitsi etulinjassa myös Krimillä.

ATESHin mukaan karanneet sotilaat joutuvat kauhistuttavien rangaistusten uhreiksi. Heidät pakotetaan taistelemaan toisiaan vastaan kuolemaan asti, sidotaan ajoneuvoihin ja raahataan yksiköidensä eteen tai heitetään kuoppiin ilman ruokaa tai vettä.

– Useimmat tällaiset tapaukset on kirjattu 328. ilmahyökkäysrykmentissä Hersonin rintamalla, ATESH sanoo.

Noin 72 prosenttia Hersonin alueesta on edelleen Venäjän miehittämänä Se pitää hallussaan enimmäkseen Dnipro-joen vasenta rantaa. Ukrainan hallitsemaan oikeaan rantaan kuuluu itse Hersonin kaupunki. Alueellisen keskuksen vapauttamisen jälkeen vuonna 2022 Hersonin asukkaat elävät edelleen jatkuvien Venäjän kranaattitulituksen, drooni- ja ohjusiskujen keskellä.

Komentajat yrittävät pysäyttää massakarkuruuden kidutuksen ja nöyryytyksen avulla.

– Jokaisella sotilaalla on valinnanvaraa – joutua tämän järjestelmän uhriksi tai pelastaa henkensä, ATESH sanoo.