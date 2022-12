Panssarivaunut ajoivat Venäjän joukot Bahmutin itäosista

Venäjän joukot ovat jatkaneet viime viikkoina kiivaita hyökkäyksiään Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin kaupungin ympäristössä raskaista tappioista huolimatta.

Ukrainan asevoimien mukaan tuoreimmat hyökkäykset on torjuttu 33 kilometriä Bahmutin koillispuolella ja 14 kilometriä kaupungin eteläpuolella. Bahmutin itäosiin tunkeutuneet venäläisjoukot on tiettävästi työnnetty pois asemistaan vastahyökkäyksellä.

Ukrainalainen upseeri kertoo Wall Street Journal -lehdelle, että Venäjän tykistöiskut ovat heikompia kuin aiemmissa taisteluissa Hersonin alueella. Tämän arvellaan viittaavan venäläisjoukkojen kärjistyvään ammuspulaan.

Kaupungissa taisteleva Ukrainan sotilas sanoo julkaisemallaan videolla, että puolustusasemat ovat pitäneet kaikkialla Bahmutin lähialueella. Maahanlaskujoukkojen kerrotaan tehneen vastahyökkäyksen yhdessä muiden yksiköiden kanssa.

– Tällä alueella tuhosimme eilen panssarivaunun, joka oli härnännyt meitä tulittamalla metsästä. Romutimme sen, sotilas totesi tiistaille päivätyssä videossaan.

Kaupungin itäosissa tehdystä vastahyökkäyksestä on julkaistu video, jossa Ukrainan panssarivaunu tulittaa teollisuusalueelle edenneitä Wagner-palkkasotilaita. Helikopterien näytetään tukevan taistelua raketeilla.

Ukrainalaistoimittaja Juri Butusov jakoi aiemmin lennokin kuvaaman videon, jonka perusteella pientalovaltaisesta alueesta käytiin kiivaita taisteluita. Venäjän tykistön väitetään pommittaneen vahingossa omia joukkojaan yrittäessään estää ukrainalaisten etenemistä.

At 0:22 we see the 🇺🇦 tank moving East up the main street before taking up position and firing on the industrial buildings roughly 750m/2500ft away.

According to the source, an entire group of Wagner fighters were buried in rubble by the end.

2/5 pic.twitter.com/E8boSLorlO

— Artoir (@ItsArtoir) December 20, 2022