Panssarivaunun luukku jäi auki – täystuho videolla

Räjähde- ja tiedustelulennokkien nopea yleistyminen on tehnyt Ukrainan sodan rintamalinjasta vaarallisen vyöhykkeen kaikille ajoneuvoille ja yksittäisille sotilaille.

Droonien torjuminen käy yhä vaikeammaksi molempien osapuolten lisättyä elektronista häirintää kestävien valokuitulennokkien myötä.

Ukrainan asevoimat on julkaissut tuoreen videon venäläisen T-80BVM-panssarivaunun tuhoamisesta. Räjähdelennokki lähestyi etulinjan lähellä olevalle peltoaukealle pysäytettyä tankkia ja kiersi sen etupuolelle. Vaunun tykkitornia oli vahvistettu drooneilta suojaavalla metallihäkillä.

Lennokkioperaattori havaitsi pian etuluukun olevan auki. Sen vieressä lojui vaunukuskin kypärä.

Tarkka drooni ohjattiin kohti avonaista luukkua, jossa sen osuma räjäytti koko panssarivaunun ammusvaraston. Massiiviset räjähdykset tallentuivat tilannetta tarkkailleen tiedustelulennokin kameraan.

