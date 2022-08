Panssarivaunujen hyökkäys pysäytettiin Javelin-ohjuksilla

Ukrainalaisten sotilaiden kerrotaan pysäyttäneen Venäjän tukemien separatistijoukkojen panssarihyökkäyksen amerikkalaisilla Javelin-ohjuksilla.

Venäläinen Telegram-kanava on jakanut lennokin kuvaaman videon, jonka sanotaan käsittelevän Donetskin ”kansantasavallan” joukkojen operaatiota heinäkuussa.

Kaksi T-72B-panssarivaunua ajaa videolla kahden kylän välistä hiekkatietä. Ympäröivä aukea on täynnä tykistötulen luomia kraattereita. Ukrainan sotilaat tulittavat yllättäen kauempaa T-72-vaunuja panssarintorjunta-aseella, jonka sanotaan olevan amerikkalainen FGM-148 Javelin -asejärjestelmä. Ammuksen korkea lentorata tukee väitettä, sillä Javelin iskee kohteeseensa ylhäältä päin.

Panssarivaunut vaikuttavat huomanneen jo aiemmin vastapuolen taistelijoita maastossa, sillä toinen panssarivaunu tulittaa 125 millimetrin tykillään ruohikkoiselle kentälle. Ohjus osuu hetken päästä toiseen T-72:een, joka pystyy kuitenkin kääntymään ja pakenemaan paikalta. Myös toinen panssarivaunu vetäytyy.

Lennokin kuvaaman videon perusteella vaurioituneen panssarivaunun miehistö heittää suurehkoja kappaleita pois vaunustaan ja tekee mahdollisesti pieniä korjauksia vaunuunsa ennen vetäytymistä alueelta.

Itä-Ukrainan rintamatilanne on pysynyt lähes ennallaan heinäkuun alun jälkeen, jolloin Venäjän joukot valtasivat Sjeverodonetskin ja Lysitšanskin kaupungit. Joukkoja on sittemmin siirretty rintaman lounaisosiin mahdollisen Ukrainan vastahyökkäyksen varalta.

Video from July reportedly showing a DNR T-72B being struck by two Javelin ATGMs, which forces them to retreat. https://t.co/4sCGequzRj pic.twitter.com/P7vYBcxpKq

