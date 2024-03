Panssarivaunu tuhotaan videolla Stugnalla

Venäläinen BMP-panssarivaunu tuhotaan Ukrainan joukkojen toimesta sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla.

Video on nähtävissä tämän artikkelin lopussa.

Tallenteella on nähtävissä, kuinka hyökkääjän panssarivaunu on etenemässä Itä-Ukrainassa Lymanin kaupungin suuntaan. Venäläisten eteneminen pysäytetään, kun Ukrainan puolustusvoimat ampuvat vaunua kohti Stugna-P-ATGM-järjestelmällä.

Videolta on nähtävissä, kuinka panssarivaunu tuhoutuu iskussa kokonaan.

Dramatic frontal strike on a Russian BMP with a Stugna-P ATGM system of the Ukraine Defence Forces in Lyman direction. 93rd Brigade. pic.twitter.com/9YJfDPQaS5

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 3, 2024