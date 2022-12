Panssariesteitä myydään nyt verkkokaupassa Venäjällä

Venäläiseen Avito-verkkohuutokauppaan on ilmestynyt runsaasti ilmoituksia panssariesteistä, joita mainostetaan nyt myös kuluttajille.

Eräs yhtiö myy panssariesteitä verkkohuutokaupassa 8 500 ruplan eli noin 125 euron kappalehintaan. Pietarilainen yhtiö tarjoaa samoja tuotteita vain 499 ruplalla eli vain 7,5 eurolla. Yrityksen mukaan tuotteet voidaan toimittaa esimerkiksi miehitettyyn Melitopolin kaupunkiin noin 300 eurolla.

Pyramidin muotoisia betoniesteitä on sijoitettu viime aikoina miehitetyille alueille Ukrainassa vastahyökkäysten hidastamiseksi. Venäjä on linnoittanut lisäksi Krimin niemimaata sekä Belgorodin ja Kurskin alueita.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen huomauttaa, että useat venäläisyritykset ovat valmistaneet panssariesteitä ja bunkkereissa käytettäviä betonielementtejä. Itsenäisen SOTA-median mukaan valmistuksessa ovat olleet mukana esimerkiksi moskovalaiset PIK- ja KROST-rakennusyhtiöt.

Niin sanotut ”lohikäärmeen hampaat” (Dragon’s teeth, Drachenzähne) yleistyivät toisen maailmansodan aikana. Saksan asevoimat käytti niitä esimerkiksi Atlantin rannikon ja Siegfried-linjan vahvistamiseen. Monet asiantuntijat ovat epäilleet niiden käytännön hyötyä modernissa sodankäynnissä.

