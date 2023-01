”Pankkitilille ilmestyy rahaa” – Professori kysyy ilmestyikö sitä?

– Nyt kun sähkölaskuja korvataan ja asuntolainojen korkovähennyksen palauttamista suunnitellaan, mieleeni tuli hallituksen lupaus korvata polttoaineveron korotus vähävaraisille ja maalla asuville. ”Pankkitilille ilmestyy rahaa”. Ilmestyikö sitä, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttonen kysyy Twitterissä.

Asiasta keskusteltiin eduskunnassa marraskuussa 2021.

Rahoja lupaillut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) vastasi tuolloin Ilta-Sanomien mukaan seuraavasti.

– Erinomaista, että edustaja (Timo) Heinonen (kok.) otti esiin tämän väittämänsä, jota myöskin edustaja (Sanna) Antikainen (ps.) on tässä levitellyt mediassa. Me puhuimme A-Studiossa polttoaineen päästökaupasta, jonka edustaja (Ville) Vähämäki (ps.) otti tässä esille.

– Meidän fossiilittoman liikenteen tiekartta on kolmivaiheinen, ja siinä vaiheessa, jos muut toimet eivät riittäisi, olisimme valmiit keskustelemaan päästökaupasta. Mutta nyt näyttää siltä, että liikenne sähköistyy aivan ennätysvauhtia, jolloin meidän tämänhetkinen arvio on se, että kansallinen päästökauppa ei olisi tarpeellinen, ja tähän liittyi tämä kompensaatiomalli, jossa ensimmäistä kertaa — kuten ministeri (Annika) Saarikko (kesk.) tuossa sanoi — vähätuloisten, pienipalkkaisten ihmisten huolia polttoaineen hinnankorotuksista otettaisiin huomioon.

– Nykymallissa olemme vaikeassa tilanteessa, kun — kuten ministeri (Mika) Lintilä (kesk.) sanoi — raakaöljyn hinta on nelinkertaistunut yli vuodessa, ja nyt meillä on tällä hetkellä bensiinin hinta 47 senttiä kalliimpi kuin vuosi sitten. Veron osuus on tästä täysin mitätön, Harakka selitti.