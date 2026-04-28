Pankkien linja tiukkeni – Anna: Asuntolainaa ei saanut edes 4000 euron tuloilla

Asuntolainan saaminen Suomessa on huomattavasti vaikeampaa kuin viisi vuotta sitten, jolloin hinnat kohosivat korona-ajan ostobuumin ja nollakorkojen siivittäminä.

Kiinteistönvälittäjät arvioivat viime syksynä Ylelle, että erityisesti 1970-luvulla rakennettuihin kohteisiin on vaikeaa saada lainaa. Haastavuutta lisää, jos kohde sijaitsee haja-asutusalueella, jos siihen on tulossa merkittäviä remontteja tai jos siinä on havaittu riskirakenteita.

Anna kertoo Turun seudulla asuvasta 38-vuotiasta Jennasta, joka on vakituisessa työsuhteessa markkinointialalla. Hänen bruttotulonsa ovat 4 000 euroa, minkä lisäksi säästöjä on 80 000 euroa.

Pankit hylkäsivät viime syksynä kaikki Jennan hakemukset vedoten meneillään olevaan koeaikaan työpaikalla. Tilanne pysyi haastavana myös helmikuussa koeajan umpeutumisesta huolimatta.

– Vasta kun muista pankeista alkoi tulla samanlaisia vastauksia, olo alkoi olla tyrmistynyt, Jenna kertoo Anna-lehdelle.

Korkein lainasumma oli 150 000 euroa, mutta se ei riitä hänen tarvitsemaansa asuntoon. Nainen kertoo ymmärtävänsä, että lainansaantimahdollisuudet kolmen 11–15-vuotiaan lapsen yksinhuoltajaäitinä ovat heikommat. Kotitalouden riski on suurempi verrattuna kahteen työssäkäyvään aikuiseen.

Jenna toimii päätyönsä ohella sivutoimisena yrittäjänä vaikuttajamarkkinoinnissa, mutta pankit eivät suostuneet huomioimaan muita kuin säännöllisiä palkkatyötuloja. Kielteisten päätösten perusteena oli riskiluokittaminen ja stressitesti kuuden prosentin koroilla.

Nainen kertoo toistaiseksi muuttavansa vuokralle, kasvattavansa varallisuutta ja yrittävänsä asunnon ostamista otollisempana hetkenä.