Paniikki rintaman tärkeässä kaupungissa: Venäläiset tunkeutuivat Ukrainan asemiin

Ukrainalaismedian tietojen mukaan puolustajan tilanne alkaa käydä erittäin tukalaksi Pokrovskin alueella. Donetskissa Itä-Ukrainassa sijaitseva kaupunki on ollut jo pitkään kovien taistelujen näyttämönä.

Ukrainska Pravda kertoo Pokrovskissa taistelevilta upseereilta saatuihin tietoihin perustuen, että kaupungin sisäpuolelle on tunkeutunut ainakin noin 250 venäläistä sotilasta. Heidän kerrotaan liikkuvan kaupungissa, käyvän tulitaisteluja ukrainalaisten kanssa ja tappavan Ukrainan joukkoja asemiinsa. Iskujen kerrotaan kohdistuvan erityisesti dronepilotteihin.

Pokrovskin huoltoyhteydet ovat jutun mukaan täysin venäläisten hallinnassa. Ukrainalaisten kerrotaan joutuvan tämän takia marssimaan 10-15 kilometrin matkoja vain asemiin päästäkseen.

– Tilanne on kriittistäkin pahempi, jutussa sanotaan.

Pokrovskia puolustavassa prikaatissa palvelevien upseereiden mukaan ukrainalaisjoukkoja on yhä asemissa kaupungin eteläpuolella. Viestintäyhteyksiä joukkoihin kuvataan kuitenkin ”minimaalisiksi” ja osan asemista sanotaan olevan Venäjän linjojen välissä. Toiset ukrainalaisasemat ovat taas Ukrainska Pravdan tietojen mukaan käytännössä olemassa vain paperilla. Todellisuudessa kyse on hylätyistä puolustuslinjoista tai haavoittuneiden sotilaiden miehittämistä asemista. Puolustajan miespulaa alueella kuvataan katastrofaaliseksi.

– Sotilaiden yhteydet komentajiin on käytännössä katkaista. Kuulemme heidän viestejään radiosta ja yritämme saada heille vettä lennokkeilla. He ovat olleet asemissaan kahdesta ja puolesta kolmeen kuukautta. Tämä on meidän prikaatillemme paljon. Yleensä yritämme järjestää rotaatioita. Noita paskiaisia [Venäjän joukkoja] on Pokrovskissa ainakin 250, todennäköisesti enemmän. Lähes jokaisella kadulla taistellaan. Menetämme miehiä joka päivä, Pokrovskissa sotiva upseeri tilittää

Hän jatkaa, ettei haavoittuneita kyetä evakuoimaan. Logistiikka on upseerin mukaan muutenkin puolustajan suurin ongelma alueella.

– Osan matkasta voi ajaa tiellä, mutta sitten on käveltävä 10-15 kilometriä kantaen ammuksia, lennokkeja ja tarvikkeita. Koko tie on kuitukaapeleita käyttävien lennokkien valvonnassa.

Upseerin mukaan Pokrovskissa on myös niin sanottuja vaanivia lennokkeja ja etäaktivoitavia miinoitteita, jotka tappavat sotilaita joka päivä.