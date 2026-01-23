Paniikki repesi juoksuhaudassa, venäläiset alkoivat ampua toisiaan

Droonit pystyvät aiheuttamaan todellista paniikkia venäläissotilaiden keskuudessa pelkästään lähestymällä heitä. Pakokauhun valtaan joutuneet venäläiset ovat jopa tulittaneet toisiaan, kertoo ukrainalainen droonin lennättäjä Oleksandr.

”Fly”-nimeä käyttävä mies on Ukrainan asevoimien miehittämättömien järjestelmien joukkoihin kuuluvan 59. prikaatin tehokkain pommittaja.

Hän pudottaa räjähteitä Mavic-droonista hyökkääjän jalkaväen päälle. Hän tuhoaa myös venäläisten taistelukalustoa, viestintävälineitä ja korsuja.

– Tärkeintä mielestäni on se, että pystymme pelottelemaan vihollista. Siinä ei ole kyse pelkästään siitä, että voisimme tappaa paljon heitä, vaan siitä, että meillä on keino pysäyttää heidät. Jos esimerkiksi havaitsemme hyökkäyksen ja lennämme paikalle ensin, voimme vaikuttaa taistelun kulkuun – se on hienointa, Oleksandr kertoo Ukrainan puolustusministeriön alaiselle ArmyInform-medialle.

Oleksandr muistelee, kuinka hänen drooninsa esti hyökkääjän suunnitelmat pelkästään ilmestymällä heidän yläpuolelleen.

– He (venäläiset) kävelivät ojassa eivätkä päässeet sieltä pois. Kun lensin paikalle, he alkoivat juosta ympäriinsä kuin pienet hiiret. He juoksivat takaisin kolme kilometriä juoksuhautaa pitkin.

– Sitten heitä vastaan käveli ryhmä oppaan kanssa. Opas näki droonin… hän hätääntyi tajuten, että hänen päivänsä on koittanut. Ja loput ryhmästä vain katsoivat hänen hysteriaansa. Lopulta yksi hänen johtamistaan miehistä astui esiin ja tähtäsi aseellaan, mutta ei vetänyt liipaisimesta, vaan ampui kiväärin piipun alapuolelta kranaatin, joka osui suoraan oppaaseen. Sitten hän katsoi asetta hämmästyneenä, että ”mitä oikein tapahtui”… Sen jälkeen venäläiset kääntyivät ympäri ja alkoivat kävellä takaisin.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan rintamalla on käyty viimeisen vuorokauden aikana 222 taisteluyhteenottoa. Hyökkääjä on edelleen aktiivisin Pokrovskin ja Huljaipolen suunnilla.

Venäläiset menettivät muun muassa 1 280 sotilasta, kolme taistelupanssarivaunua ja 33 tykistöjärjestelmää.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella ja Zaporižžjan alueen itäosassa. Venäjän joukot etenivät Slovjanskin lähellä, Dobropilljan taktisella alueella sekä Pokrovskin ja Novopavlivkan suunnilla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.