Paniikki Kremlissä, Vladimir Putin pelkää vallankaappausta

Venäjän presidentti Vladimir Putin pelkää vallankaappausta, ja asiantuntijoiden mukaan Kremlillä on syytäkin huoleen. Näin kirjoittaa The Daily Telegraph, jonka haastattelemat Venäjä-tuntijat kiinnittävät etenkin huomiota maan talouden valtaviin haasteisiin. Talouden tarkkailijat ovat jo pidemmän aikaa kiinnittäneet huomiota Venäjän hidastuvaan talouskasvuun, korkeaan inflaatioon ja valtiontalouden paisuvaan alijäämään. Kulunut viikko ei tuonut helpotusta Venäjän haasteisiin, sillä Yhdysvallat asetti keskiviikkona järeitä pakotteita Venäjän suurimmille öljy-yhtiöille.

Esimerkiksi Kiinan valtiolliset öljy-yhtiöt ilmoittivat Yhdysvaltojen ilmoituksen keskeyttävänsä venäläisen öljyn ostamisen.

– Ensimmäistä kertaa kolmeen ja puoleen vuoteen Venäjään todella sattuu. Luulen, että siellä on hieman paniikkia, sanoo Timothy Ash arvovaltaisesta Chatham House-tutkimuslaitoksesta.

RUSI-ajatushautomon Tom Keatinge on samoilla linjoilla. Öljysektoriin kohdistuvat pakotteet ovat hänestä ”kriittinen hetki” Venäjälle.

Venäjän talous on yli kolme vuotta kestäneen sodan aikana osoittautunut poikkeuksellisen sitkeäksi, mutta sotaa ei olekaan rahoitettu valtion omasta kassasta. Venäjä on käynyt sotaa velkarahalla, toteaa Harvardin yliopiston Craig Kennedy, itse ex-pankkiiri. Nyt pankkien rahahanat ovat tiukilla, ja tikittävä velkapommi voi vielä paisua suuremmaksi pankkikriisiksi Venäjällä, Kennedy sanoo. Venäjä ei enää ainakaan pysty ostamaan itselleen voittoa Ukrainassa, hän arvioi.

Vladimir Putin kokee kaiken tämän keskellä asemansa yhä epävarmemmaksi, brittilehdelle arvioidaan. Ukrainan drooni-iskut ovat tuoneet sodan Venäjän maaperälle, ja entistä vainoharhaisemmassa ilmapiirissä Kreml yrittänee tiukentaa otettaan venäläisestä yhteiskunnassa. Toisinajattelijoita ja oppositioaktivisteja tullaan yhä suuremmassa määrin julistamaan ulkomaisiksi agenteiksi tai ääriaineksiksi, asiantuntijat uskovat.

Näkyvä Putinin hallinnon kriitikko, maanpaossa elävä ex-oligarkki Mihail Hodorkovski uskoo Venäjän taloudellisten ongelmien ja kansainvälisen eristäytymisen johtavan ongelmiin pidemmällä aikavälillä. Venäjä tulee kärsimään Putinin virheistä 10-20 vuoden päästä, mutta nykyhetken haasteet eivät ole juurikaan hyödyttäneet maan oppositiota.

– Kansa huomaa ongelmat, mutta ne eivät ole vielä vakavia, Hodorkovsi sanoo.