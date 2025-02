”PAMin tavoitteena on aiheuttaa suurta vahinkoa asiakkaille ja yrityksille”

Palvelualojen ammattiliitto PAM on julistanut lakon kahdeksaan hiihtokeskukseen pohjoisen Suomen hiihtolomaviikolla 3.–4. maaliskuuta.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryn mukaan lakon ajoittaminen hiihtolomaviikolle osoittaa PAM:n tavoitteena olevan aiheuttaa suurta vahinkoa hiihtolomaa viettäville asiakkaille ja sen myötä lakon kohteena oleville yrityksille.

– Hiihtolomaviikot ovat sesonkipainotteisen alan parhaita viikkoja. Yritykset pyrkivät pitämään rinteet auki kaikin mahdollisin keinoin myös lakon aikana. Lakko aiheuttaa kuitenkin kaikissa sen alaisissa keskuksissa ainakin palvelun supistumista, toteaa MaRa.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mielestä PAM:n vaatimus kymmenen prosentin palkankorotuksesta kahdelle vuodelle on ylimitoitettu alalla, jolla laskettelupäivien määrä on ollut laskusuunnassa. Erityisen kohtuuton se on Etelä- ja Keski-Suomen keskuksille, joiden kauden aloitus viivästyi heikon pakkas- ja lumitilanteen takia.

MaRa ja PAM neuvottelivat useita kertoja hiihtokeskusten työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Saavutimme tekstikysymyksissä lähentymistä, mutta PAM:n palkkavaatimus on Lapin mukaan mahdoton.

– Kävimme PAM:n kanssa neuvotteluja hyvässä hengessä, kunnes PAM katkaisi yllättäen neuvottelut 31.1.2025. Olimme saavuttaneet yhteisymmärrystä tekstikysymyksissä. Palkkaratkaisussa olimme edelleen kaukana yhteisestä näkemyksestä, Lappi sanoo tiedotteessa.

– Kymmenen prosentin korotus kahdelle vuodelle on mahdoton. Jokainen toimiala maksaa sellaisia palkkoja, joita yritysten kannattavuus mahdollistaa. Eri toimialojen palkkoja ei voida verrata toisiinsa ottamatta huomioon alan yritysten kannattavuutta. Yhteisymmärrystä ei ole mahdollista saavuttaa, ellei PAM ota tosiasioita huomioon palkkavaatimuksessaan, Lappi jatkaa.

Lapin mukaan laskettelupäivien määrä on vähentynyt hiihtokeskuksissa viime kaudella noin 11 prosenttia verrattuna kauteen 2021–22.

– Lisäksi kauden alku on ollut hyvin vaikea Etelä- ja Keski-Suomen hiihtokeskuksissa lumen ja pakkasen puutteen takia, hän toteaa.

Lapin mukaan on vastuutonta ja ikävää, että PAM pyrkii aiheuttamaan lakolla hiihtolomaviikolla suurta vahinkoa asiakkaille ja sen myötä myös yrityksille.

– Hiihtokeskustoimiala on sesonkitoimiala. Sen parhaat viikot ovat hiihtolomaviikot ja pääsiäinen. Hiihtokeskusalalla lakosta aiheutuvat menetykset ovat lopullisia, koska palvelua ei voida tehdä varastoon kuten teollisuudessa.